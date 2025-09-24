Соратник Трампа розповів про одержимість Путіна (відео)

Республіканський конгресмен США Джо Вілсон провів історичну паралель із вереснем 1939 року і порівняв риторику Путіна з Гітлером

Президент США Дональд Трамп нібито "прагне миру". Натомість президент Росії Володимир Путін має одержимість відновити Радянський Союз.

Про це сказав республіканський конгресмен США Джо Вілсон, співголова Українського кокусу у коментарі журналістці Новини.LIVE. За його словами, Трамп має чітку позицію щодо суверенітету України.

Він також заявив, що Путін намагається відродити Радянський Союз, а його наративи співзвучні з наративами Гітлера. Політик провів історичну паралель із вереснем 1939 року: після нападу Німеччини 1 вересня, 17 вересня Польщу атакував Радянський Союз, і за п’ять тижнів було вбито 60 тисяч поляків. На думку Вілсона, "не можна повторювати помилки минулого", а риторика про "мовні території" нині використовується аналогічно.

Нам не треба повторювати історію. Історія дуже ясна. Ми знаємо про вторгнення Гітлера і його заяви про німецькомовні території. Таку ж термінологію використовує і воєнний злочинець Путін, погрожуючи Нарві в Естонії та й загалом російськомовним громадам України… Я прихильник Трампа. Він має дивовижну здатність вчитися на реальності. Але він прагне досягти миру, сказав Джо Вілсон

Вілсон каже, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським подякував від імені кокусу Дональлду Трампу за підтримку Києва та наголосив: будь-які безпілотники чи літаки, що вторгаються в повітряний простір НАТО, мають збиватися. Він згадав про інциденти останніх днів у небі Данії, над Естонією та Польщею, а також випадок із літаком лідерів ЄС у Болгарії, підкресливши: "ми знову і знову бачимо випробування і повинні пам’ятати історію".

