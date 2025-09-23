Трамп пообіцяв ООН великі проблеми. На Генасамблеї сталося два казуси (відео)

Дональд Трамп за кілька хвилин двічі потрапив у незручну ситуацію на Генасамблеї ООН

У вівторок, 23 вересня, виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку передувало два казуси – не працювали ескалатор та телесуфлер.

Відповідні відео показали американські ЗМІ. Трамп був змушений підніматися пішки ескалатором.

Коли очільник Білого дому підійшов до ескалатора, саме його підйомник, на відміну від сусідніх, не працював. З цієї причини сталася затримка – глава США чекав, поки ескалатор запрацює, а за ним почала утворюватися черга.

Дружина президента Меланія Трамп, яка йшла попереду, вирішила вийти з ситуації, почавши підніматися підйомником пішки. За кілька секунд за нею пішов і сам голова Білого дому.

Однак на цьому негаразди Трампа не закінчилися. Свій виступ він почав із повідомлення про те, що телесуфлер не працює.

"Я не проти вимовити цю промову без телесуфлера, тому що телесуфлер не працює. Хто б не керував цим телесуфлером, має великі проблеми", — сказав Трамп.

Американський президент був дуже незадоволений поганою організацією роботи Генасамблеї ООН.

"Неробочий ескалатор та телесуфлер — ось що я отримав від ООН", — заявив Трамп.

