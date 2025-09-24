"РФ может остановить убийства в любой момент": в Брюсселе отреагировали на слова Трампа насчет Украины

ЕС приветствует смену риторики американского президента

В Европейской комиссии отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа, в которых он впервые допустил возможность военной победы Украины в войне.

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе.

"Мы приветствуем то, что сотрудничество с США сегодня является настолько прочным и содержательным в контексте скоординированных усилий для пресечения агрессии России. Это взаимодействие не возникло случайно. Оно стало возможным благодаря тому, что президент фон дер Ляен и другие европейские лидеры неутомимо работали, чтобы у нас были такие ключевые глобальные партнеры, в частности США. продолжать в том же духе", — сказал Олоф Гилл, заместитель главного представителя Европейской Комиссии.

Он обратил соглашение, что глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляен и президент США Дональд Трамп 23 сентября встретились на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы считаем [эту встречу] чрезвычайно положительной в этом контексте", — сказал Гилл.

Заместитель пресс-секретаря комиссии по вопросам иностранных дел Анита Гиппер в очередной раз повторила ключевые пункты позиции ЕС по условиям завершения войны в Украине:

"Я действительно рада еще раз подтвердить нашу четкую позицию: и мы, и США, и прежде всего Украина стремимся к тому, чтобы эта война закончилась. Украинский народ мужественно борется за свободу, демократию и суверенитет. Сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важным. Это — последовательная позиция, которую мы занимали с самого начала, и в этом смысле нынешняя поддержка является очень важной", — сказала Гиппер.

Она добавила, что Россия может остановить убийства в любой момент.

"Россия просто может вывести все свои войска и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — сказала спикер.