Взимку накриють блекаути? Які прогнози атак на енергетику та відключення світла в Україні

"Енергетичне перемир'я" так і не запрацювало

Російські удари спрямовані не тільки на промисловість та цивільних людей, а й на енергетику. Зафіксовано чимало атаки на нафтову галузь, що викликає занепокоєння щодо зими і відключень світла.

Як зазначив журналіст Олександр Куриленко, Росія і не припиняла свої удари по енергетиці України. Так, вони менш інтенсивні, ніж у 2023 році в періоди блекаутів, але атаки є.

За словами кореспондента, Україна теж не мовчить і відповідає ударами по НПЗ, нафтопроводам тощо. Хоча Київ не має на меті залишити РФ без світла.

"Роздача" між Україною та РФ по енергетиці почалась з новою силою. Втім, фактично вона ніколи не припинялась, навіть на тлі так званого "енергетичного перемир'я", — пише Куриленко.

Пост Куриленка

Він додає, що вже зараз можна побачити точкові удари по нафтовій галузі в Україні. Однак найближчим часом вони цілком можуть переключитись на електрогенерацію. В такому разі Україні можуть загрожувати планові відключення світла, особливо взимку за сильних морозів, коли навантаження на мережу буде великим.

"Енергетичне перемир'я"

Наприкінці березня 2025 року в Саудівській Аравії делегація США повідомила, що досягнуто домовленостей про тимчасове припинення вогню в енергетиці. За цими словами, Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів.

Однак Росія так і не дотрималась свого слова і атаки продовжились. Хоча ще в березні в Кремлі казали, що "енергетичне перемир'я" — перші кроки до припинення вогню по всій лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи вийде в України протистояти Росії і які гарантії безпеки нам "світять".