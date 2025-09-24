Чи будуть взимку відключення електроенергії: нардеп пояснив, де це можливо

Україна підготувалася до нового опалювального сезону доволі непогано

Факти:

Україна добре підготувалася до зими та має профіцит генерації, відновлено експорт до ЄС

З іншого боку, спрогнозувати ситуацію важко, оскільки йде війна

Ситуація може бути важкою в окремих містах та регіонах — залежить від інтенсивності ударів російських окупантів

Україна наразі добре підготувалася до зими та має певний профіцит з генерацією електроенергії. Але війна є війна, тому спрогнозувати точно, чи будуть відключення електроенергії, наразі неможливо; можна сказати, що може бути важко в окремих містах, або регіонах.

Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу". Він зазначив, що Україні вдалося навіть відновити експорт електроенергії до країн Європейського Союзу. В деякі години навпаки, ведеться імпорт — проте це пов'язано більше з ринковими причинами, аніж з технічними.

"Тому, що на ринку єсть різні гравці. Одним гравцям вигідно купувати в Європейському Союзі на ринку електричної енергії в якісь години електроенергію і продавати її в Україні. І відповідно є виробники, трейдери українські, які е мають фінансовий зиск від того, аби експортувати електричну енергію до Європейського Союзу", — пояснив він.

За словами нардепа, зараз, на середину вересня, ситуація з генерацією в Україні непогана. Оператор систем передачі готується до опалювального сезону та продовжує будівництво захисних споруд на об'єктах. Тому прогнозувати, чи будуть відключення взимку — складно, оскільки ситуація може бути різною. Максимум — росіяни зможуть на невеликий проміжок часу вибивати з енергомережі окремі регіони, або міста, влаштовуючи масовані ракетно-дронові атаки.

"Ситуація може бути важкою. Ситуація може бути десь дуже важкою. В окремих якихось містах. Але вона може бути тимчасово важкою, там на кілька днів, я не знаю, можливо там на два-три дні, можливо на кілька годин якісь можуть бути відключення в разі масованої атаки по конкретному регіону", — пояснив Нагорняк.

Нагадаємо, що тим часом генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький попереджає — Росія готується до нових масштабних атак на українську енергетику напередодні опалювального сезону та взимку. Корецький підкреслює, що називати майбутні удари можна "тероризмом у чистому вигляді". Окупанти, скоріше за все, спробують влаштувати масовані атаки на енергетику безпосередньо перед початком опалювального сезону.