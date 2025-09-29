Ви не здогадаєтесь, для кого ця маленька підкова: відповідь може здивувати (фото)

Фото мініатюрної підкови у Facebook здивувало користувачів: пояснення приховане в історії

Загадкові знахідки час від часу виявляють в різних куточках країни. Іноді вони мають зрозумілу форму та призначення, однак все одно лишаються незбагненними, як, наприклад підкова, от тільки її розміри — вочевидь не кінські.

Фото знахідки опублікували у Facebook. На фото видно, що підкова заледве чотири сантиметри в ширину. Які тільки версії не висувались у коментарях, і підкова від маленького поні, і навіть жартівливі — про підкову для кота чи блохи. Однак відповідь набагато простіша — знахідка, найімовірніше, належить до періоду Другої світової війни.

Зайдена підкова з характерними шипами

В той час німецькі солдати використовували металеві підкови для своїх чобіт. Вони закривали п'яту, були виготовлені із загартованого металу та були покликані допомогти чоботам довше служити в суворих армійських умовах.

Залізні підкови випускалися різних розмірів, що приблизно відповідали розмірам взуття. Цей розмір часто позначався спеціальним маркуванням на самій "підкові" або є там вказувався рік випуску. Також підкови для армійських чобіт мали мати спеціальні кріплення для підошви взуття, вони кріпились так, щоб під шкірою п'яти видно лише низ підкови та бічні краї.

Підкови для взуття німецької армії часів 2 світової

Маркування на підкові для взуття

Подібні "підкови" робили і в інших арміях світу, однак саме німецькі випускались централізовано і мають типові ознаки. На фото видно характерні "шипи" для кріплення.

