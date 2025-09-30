НАТО може частково закрити небо над Україною: як це виглядатиме на карті

Доля континенту залежить від готовності Європи застосовувати силу

НАТО планує встановити на заході України ППО для знищення російських ракет і безпілотників. Згодом це може поширитись і на Київ.

Що треба знати:

НАТО може закрити частину неба над Україною

Європа хоче продемонструвати силу Кремлю

Ідея з ППО від НАТО буде обговорюватись на саміті у Копенгагені

Як пише The Telegraph, пропозицію подали високопосадовці з числа західних політиків і військових. Обговорення відбудеться у середу, 1 жовтня, в Копенгагені за участю європейських лідерів.

Карта дії ППО НАТО

За словами співрозмовників, у Європи на тлі нещодавніх дронових провокацій не так вже і багато варіантів захистити себе без прямої ескалації, особливо якщо говорити про НАТО. Саме тому європейські країни мають діяти з огляду на власні сили, не очікуючи допомоги від США.

Окрім того, доля континенту залежить від готовності Європи застосовувати силу – і ризикувати – для захисту.

"Один із варіантів, запропонований групою високопоставлених західних політиків та солдатів, полягає в тому, щоб встановити над західною Україною систему протиповітряної оборони для збивання російських ракет та безпілотників, з можливістю зрештою поширити цю систему – фактичну безпольотну зону – на сам Київ", — йдеться у матеріалі.

При цьому про удари вглиб Росії не йдеться, це буле лише захист неба України та превентивні дії щодо вторгнення дронів на території Європи. На думку європейських посадовців, такі дії стали б сигналом для очільника Росії Володимира Путіна, що якщо РФ створює дилеми для Заходу, Європа може – і зробить – те саме для Росії. Європейські лідери, які зберуться цього тижня в Копенгагені обговорять цю та інші ідеї.

