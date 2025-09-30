"Задушити російську воєнну машину": що треба зробити, аби краще притиснути Кремль

Питання завершення війни в Україні — один з пріоритетів для США та НАТО

Посол США при НАТО Меттью Вітакер розповів, що може зупинити Росії та остаточно посадити Кремль за стіл переговорів. Наразі РФ — найбільша загроза миру в євроатлантичному регіоні.

Що треба знати:

США залишаються відданими НАТО

Є один дієвий спосіб як всадити Кремль за стіл переговорів

Росія — основна загроза євроатлантичному регіону

Як зазначив Вітакер на форумі у Брюсселі, де був присутній кореспондент "Телеграфу", наразі США залишають відданими НАТО. Вашингтон звертається до європейських та канадських колег з закликом зупинити купувати енергію у Росії.

"Сполучені Штати, як я кажу всюди, куди б не приїжджав, залишаються відданими НАТО та обороні кожного дюйма території НАТО. Але все ж залишаються питання, які потребують вирішення, зокрема головне – оборонні витрати, а також, звісно, завершення війни в Україні…" — додав посол.

Він наголосив, що головна сила НАТО — це всі 32 союзники. Саме ця сильна команда формує міцний Альянс. Вітакер каже, що коли в НАТО не буде слабких ланок, тоді ця система гарантуватиме мир і ніхто не наважиться кинути Альянсу виклик. Наразі Росія — основна загроза в євроатлантичному регіоні.

Саме тому, на думку посла США, союзники мають бути серйозно налаштовані на мир в Україні. Вони повинні задушити російську воєнну машину й припинити купувати російську енергію. Адже саме енергія дає РФ гроші на фінансування війни. Як тільки учасники НАТО перестануть купувати енергію у Кремля, це відкриє шлях до нових санкцій та ще більше підвищить ціну для Москви. А це змусить очільника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну.

"Відверто кажучи, зараз м’яч на боці європейських і канадських союзників. Кожен із них має почати вкладати кошти у власну оборону й припинити купувати російську енергію", — додав Вітакер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Європа починає будівництво "стіни дронів" в морі, в небі та на суші.