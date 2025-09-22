Над Швецією, Данією та Норвегією помітили невідомі великі дрони: в Копенгагені закрили аеропорт

Невідомі дрони помітили над трьома скандинавськими країнами

Найбільший аеропорт Данії у столиці країни, Копенгагені, припинив роботу після того, як над містом було помічено від двох до чотирьох великих дронів невідомого походження. Також два дрони помітили над столицею Норвегії, Осло, та над шведським Стокгольмом. Попередньо не виключається чергова російська провокація.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters та видання Aftonbladet, а також низка інших данських, шведських та норвезьких ЗМІ. Зокрема в поліції Данії підтвердили, що було помічено два або чотири "великі дрони" над Копенгагеном.

Станом на поточний момент усі злети та посадки в аеропорту Копенгагену призупинено, заявила адміністрація установи. Щонайменше 15 рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів, в тому числі до Мальме. В Копенгагені триває масштабна поліцейська операція з виявлення осіб, які могли запустити дрони, або контролювати їхні польоти, поліцію також залучили до ліквідації невідомих БПЛА.

Тим часом в норвезькій столиці Осло заарештували двох осіб після того, як о 21:00 за місцевим часом надійшов сигнал тривоги через два дрони, які помітили сили протиповітряної оборони країни. Внаслідок швидкої поліцейської операції було затримано двох громадян Сингапуру, які попередньо могли бути причетними до провокації.

Також невідомі безпілотники зафіксовані над столицею Швеції — Стокгольмом. Поки що не повідомлялося про подробиці інциденту, але це сталося після того, як шведська влада висловила готовність збивати російські літаки, які спробують порушити шведський повітряний простір.

Нагадаємо, що російський режим в другій половині дня 19 вересня влаштував відразу дві провокації проти НАТО. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та Польщі. Європейські країни обурені, президент США Дональд Трамп висловив стурбованість, а Росія відкрито бреше, що жодних порушень не було.

Додамо також, що нещодавно російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували. Щобільше, ця провокація розкрила вразливість НАТО перед російськими атаками.