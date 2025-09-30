НАТО может частично закрыть небо над Украиной: как это будет выглядеть на карте

Судьба континента зависит от готовности Европы применять силу

НАТО планирует установить на западе Украины ПВО по уничтожению российских ракет и беспилотников. Впоследствии это может распространиться и на Киев.

Что нужно знать:

НАТО может закрыть часть неба над Украиной

Европа хочет продемонстрировать силу Кремлю

Идея ПВО от НАТО будет обсуждаться на саммите в Копенгагене

Как пишет The Telegraph, предложение подали чиновники из числа западных политиков и военных. Обсуждение состоится в среду, 1 октября, в Копенгагене с участием европейских лидеров.

Карта действия ПВО НАТО

По словам собеседников, у Европы на фоне недавних дроновых провокаций не так уж много вариантов защитить себя без прямой эскалации, особенно если говорить о НАТО. Именно поэтому европейские страны должны действовать, учитывая собственные силы, не ожидая помощи от США.

Кроме того, судьба континента зависит от готовности Европы применять силу и рисковать для защиты.

"Один из вариантов, предложенный группой высокопоставленных западных политиков и солдат, состоит в том, чтобы установить над западной Украиной систему противовоздушной обороны для сбивания российских ракет и беспилотников, с возможностью в конце концов распространить эту систему — фактическую бесполетную зону — на Киев", — говорится в материале.

При этом об ударах вглубь России речь не идет, это будет лишь защита неба Украины и превентивные действия по вторжению дронов на территорию Европы. По мнению европейских чиновников, такие действия стали бы сигналом для главы России Владимира Путина, что если РФ создает дилеммы для Запада, Европа может – и сделает – то же для России. Европейские лидеры, которые соберутся на этой неделе в Копенгагене, обсудят эту и другие идеи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европа начинает строительство "стены дронов" в море, в небе и на суше.