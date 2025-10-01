Відомого зрадника Леонтьєва ліквідували у Новій Каховці: хто він та що казав про підрив ГЕС (фото)

Суд вже визнав Леонтьєва винним у воєнних злочинах. Що відомо про його причетність до катувань та смертей українців після підриву ГЕС — читайте в матеріалі

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині був ліквідований черговий колаборант — 1 жовтня машину призначеного окупантами "голови Ради депутатів міста" Володимира Леонтьєва атакував дрон.

Що потрібно знати:

В окупованій Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва

Раніше суд заочно засудив його до 15 років за викрадення та катування українців

Він брехав про удар по ГЕС

Внаслідок отриманих травм зрадник помер в лікарні, каже окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо. Леонтьєв раніше очолював окупаційну адміністрацію Каховського району.

Володимир Леонтьєв з Нової Каховки — який слід злочинів за ним тягнеться

Володимир Леонтьєв був ліквідований у віці 61 рік. Народився він в Ростовській області тодішнього СРСР. Проходив службу в "особливих" частинах — вийшов у відставку капітаном, був замполітом на одному з підрозділів космодрому "Байконур". Після цього осів в Україні та мав українське громадянство.

Володимир Леонтьєв пішов на співпрацю з РФ

Був пов'язаний з кількома Донецькими фірмами та виробництвом "Чумак", звідки його звільнили, за непідтвердженими даними, через організацію вироблення підробок. Володимир Леонтьєв був серед тих, хто першим підтримав Росію в Новій Каховці і зокрема партію "Єдина Росія".

9 березня до міської ради зайшли російські військові, а з ними — і підприємці Володимир Леонтьєв та Віталій Єфименко, яких, як стверджує громадський активіст Андрій Калов, представили як "нову тимчасову адміністрацію". Центр журналістських розслідувань

Леонтьєв відомий і тим, що після удару Росії по Каховській ГЕС заявляв спочатку, що руйнувань немає, а після — що постраждала тільки будівля станції. Нагадаємо — Нова Каховка була затоплена після удару. Точну кількість жертв порахувати неможливо, адже населений пункт в окупації.

Леонтьєв віддавав накази катувати українців

Володимир Леонтьєв причетний до викрадення херсонського журналіста Олега Батуріна. Погрожував йому особисто. Як пише сам журналіст, це не єдиний його злочин — в березні 2022 року Леонтьєв віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

Нововоронцовський районний суд Херсонської області виніс Леонтьєву вирок — 15 років ув’язнення за порушення законів і звичаїв війни. До цього, 27 березня 2024 року Суворовський районний суд Одеси засудив Леонтьєва та його поплічника Валентина Мотузенка за викрадення журналіста Олега Батуріна, міського голови Таврійська Миколи Різака та секретаря Новокаховської МР Дмитра Васильєва.

Що відомо про атаку на Леонтьєва

Голова окупаційної адміністрації Сальдо заявив, що Леонтьєва атакували українським дроном "Баба-яга". Він назвав Леонтьєва "палким патріотом Росії та Херсонщини".

Місце удара по Леонтьєву

Основний удар припав прицільно по машині

Зазначимо, дрон, який росіяни називають "Баба-яка" — важкий дрон бомбер, який здебільшого використовується вночі. Все через те, що він великий та дуже сильно гуде.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед зрадників України були і народні депутати. Олексій Ковальов від партії "Слуга народу" перейшов на бік окупантів та був ліквідований в 2022 році.