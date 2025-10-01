Известный предатель Леонтьев был ликвидирован в Новой Каховке: кто он и что говорил о подрыве ГЭС (фото)
Суд уже признал Леонтьева виновным в военных преступлениях. Что известно о его причастности к пыткам и смертям украинцев после подрыва ГЭС — читайте в материале
В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области был ликвидирован очередной коллаборант — 1 октября машину назначенного оккупантами "председателя Совета депутатов города" Владимира Леонтьева атаковал дрон.
Что нужно знать:
- В оккупированной Новой Каховке ликвидирован коллаборант Владимир Леонтьев.
- Ранее суд заочно приговорил его к 15 годам за похищение и пытки украинцев
- Он врал об ударе по ГЭС
В результате полученных травм предатель скончался в больнице, говорит оккупационный председатель Херсонщины Владимир Сальдо. Леонтьев ранее возглавлял оккупационную администрацию Каховского района.
Владимир Леонтьев из Новой Каховки — какой след преступлений за ним тянется
Владимир Леонтьев был ликвидирован в возрасте 61 года. Родился он в Ростовской области тогдашнего СССР. Проходил службу в "особых" частях — вышел в отставку капитаном, был замполитом на одном из подразделений космодрома "Байконур". После этого осел в Украине и имел украинское гражданство.
Был связан с несколькими Донецкими фирмами и производством "Чумак", откуда его уволили, по неподтвержденным данным, из-за организации производства подделок. Владимир Леонтьев был среди тех, кто первым поддержал Россию в Новой Каховке и, в частности, партию "Единая Россия".
9 марта в городской совет зашли российские военные, а с ними и предприниматели Владимир Леонтьев и Виталий Ефименко, которых, как утверждает общественный активист Андрей Калов, представили как "новую временную администрацию".
Леонтьев известен и тем, что после удара России по Каховской ГЭС заявлял сначала, что разрушений нет, а после, что пострадало только здание станции. Напомним — Новая Каховка была затоплена после удара. Точное количество жертв сосчитать невозможно, ведь населенный пункт в оккупации.
Леонтьев отдавал приказы пытать украинцев
Владимир Леонтьев причастен к похищению херсонского журналиста Олега Батурина. Угрожал ему лично. Как пишет сам журналист, это не единственное его преступление — в марте 2022 года Леонтьев отдал приказ российским военным похитить и пытать мэра Берислава Александра Шаповалова.
Нововоронцовский районный суд Херсонской области вынес Леонтьеву приговор – 15 лет заключения за нарушение законов и обычаев войны. До этого, 27 марта 2024 года Суворовский районный суд Одессы приговорил Леонтьева и его приспешника Валентина Мотузенко за похищение журналиста Олега Батурина, городского головы Таврического Николая Ризака и секретаря Новокаховского ГС Дмитрия Васильева.
Что известно об атаке на Леонтьева
Глава оккупационной администрации Сальдо заявил, что Леонтьева атаковали украинским дроном "Баба-яга". Он назвал Леонтьева "горячим патриотом России и Херсонщины".
Отметим, дрон, который россияне называют "Баба-якая" — тяжелый дрон бомбер, в основном используемый ночью. Все потому, что он большой и очень сильно гудит.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди предателей Украины были и народные депутаты. Алексей Ковалев от партии "Слуга народа" перешел на сторону оккупантов и был ликвидирован в 2022 году.