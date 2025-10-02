Почти все переводы с карты на карту под контролем: что изменилось с октября

Если в течение месяца человек получает или отправляет более определенной суммы, банк может потребовать пояснения или документы.

С 1 октября в Украине изменилось немало и, среди прочего, есть новые правила переводов с карты на карту. Для людей изменения могут быть сразу не заметными, однако банки получат все данные о прохождении денег между людьми, более того, если за месяц человек посылает или получает более 30 тысяч гривен, он подпадет под отдельный контроль.

Что нужно знать

С 1 октября в Украине введены новые правила перевода с карты на карту

Банки получают полный доступ к информации о всех транзакциях между людьми

Если в течение месяца человек посылает более 30 тысяч гривен, такая операция может быть проверена

Банки будут отслеживать не только сумму, но и характер транзакций, обращая внимание на нетипичные выплаты

О сумме ограничения рассказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире Киев24. По каким словам, речь идет об общей сумме в месяц, о деньгах, которые человек послал кому-то. В случае если лицо является получателем внезапно большой суммы — отслеживают транзакцию с другой стороны, от плательщика.

В общем, банки смогут без дополнительных запросов увидеть всю цепь пересылки денег. В частности, будет видно, если сумму переводят между разными людьми или потом выводят за границу.

Для банков важно идентифицировать не только плательщиков, но и природу транзакций. Внимание банков не будет привлекать помощь родственникам или получение зарплаты, по словам эксперта, они сосредоточатся на нетипичных выплатах. Среди таких, например, большие выплаты пенсионерам, потому что их часто используют для мошеннических схем или даже для финансирования войны.

К примеру, вы пенсионер, получаете пенсию, может, родственники перечисляют 1 тысячу гривен. А тут вы раз и получили 200 тысяч. Сразу это уже подозрительная операция, банк должен понять, за что вы получили подобные средства. Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса

Юрист Богдан Янкив объяснил, что в зону возможных проверок банка войдут те, кто отправляет в месяц от 30 тысяч до 400 тысяч гривен. Если движение денег будет нетипичным, применят дополнительный контроль. При обороте более 400 тысяч гривен финансовый мониторинг будет обязателен, нужно будет подтвердить происхождение средств, иначе можно получить блокировку счетов.

Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств. Богдан Янков, юрист

К дополнительным рискам проверки относятся новообразованные юрлица, сфера азартных игр, инкассаторы, торговцы недвижимостью и драгоценными металлами, инвесторы, производители и торговля лекарствами, компании, участвующие в госзакупках, или связанные с добычей ресурсов и энергетикой.

