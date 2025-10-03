Експерт звинуватив "Дарницю" в імітації зниження цін після лобіювання заборони маркетингових платежів

Політолог і військовий Кирило Сазонов заявив, що фармвиробник "Дарниця" фактично не знизив ціни на лікарські засоби після ухвалення заборони маркетингових платежів, яку компанія активно лобіювала.

"Наприкінці 2024 року ціни на препарати "Дарниці" були різко підвищені. Згодом компанія оголосила про нібито зниження вартості, однак воно торкнулося лише близько 20 позицій з понад 250 найменувань", – зазначив Сазонов у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що топ-посадовиця компанії Катерина Загорій публічно визнавала значні витрати на маркетинг, мовляв, компанія платила роздрібним мережам 22% від вартості ліків за право стояти на полиці.

Відтак після заборони маркетингових договорів з 1 березня ціни мали знизитися на 22%. Однак цього не сталося, а компанія навпаки підвищила вартість препаратів.

"Фактично ж "Дарниця" підняла ціни на весь портфель, зімітувала зниження на частині препаратів і заощадила мінімум 22% на кожному. Виграла від цього лише компанія, тоді як ані споживачі, ані держава зменшення цін не відчули. Натомість обсяги продажів різко впали", – підсумував експерт.