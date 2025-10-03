Зеленський вперше сам скликав "Слуг народу". Що відомо

Є ймовірність, що говоритимуть не тільки про бюджет

Президент України Володимир Зеленський збирає на засідання фракцію "Слуги народу". Точна дата зустрічі невідома, але вона має пройти наступного тижня.

Що треба знати:

Коли може пройти зустріч депутатів з президентом

Чому Зеленський збирає "Слуг народу"

Про що говоритимуть на новому засіданні

Як повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, президент знову хоче бачити "слуг народу". Зустріч ймовірніше пройде у вівторок-четвер.

"І це вперше, коли не вони вимолюють провести зустріч, а сам Зеленський вимагає її провести. Дати поки немає, скоріш за все це вівторок — четвер, коли депутати зберуться на засідання Ради. Зараз всіх просять заздалегідь надати свої питання до президента", — повідомив Железняк.

За його словами, це чи не перший випадок, коли зустріч ініціює президент, а не депутати фракції. Основною причиною зустрічі депутат називає бажання продемонструвати, що "слуги" активно підтримують Зеленського. Це нібито важливо після останнього не досить вдалого засідання.

Наразі депутатам не відомо, які питання порушуватимуть на засідання, але є ймовірність, що говоритимуть не тільки про бюджет, а й про кадрові зміни, бюджет та активність депутатів.

"Є ймовірність того, що після зустрічі кількість голосів серед депутатів залишиться незмінною; багато депутатів можуть не хотіти висловлювати критичні питання", — каже Железняк.

Нагадаємо, за даними Politico, Зеленський 16 вересня на закритому засіданні фракції "Слуга народу" критикував депутатів. Йому не сподобалось підняття у публічній сфері низки критичних питань — проблеми корупції та заявив про свій намір балотуватися "на будь-яких виборах, що відбудуться після цього". Джерела видання казали, що у фракції почали "затягувати гайки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський нещодавно зробив низку гучних заяв про вибори в Україні, війну та переговори з Кремлем.