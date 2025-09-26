"Зеленський повинен заспокоїтися": Лукашенко після зустрічі з Путіним заговорив про "хорошу пропозицію миру"

Лукашенко навіть запропонував провести зустріч з Путіним і Зеленським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наразі є "хороша пропозиція миру" для України. Президенту України Володимиру Зеленському нібито "треба тільки погодитись".

Що треба знати:

Лукашенко каже, що є "вигідна угода" миру для України

Лідер Білорусі переконаний в успіху армії РФ на фронті

Лукашенко запропонував зустріч в трьох з Зеленським та Путіним

"Хороша мирна угода": Лукашенко заговорив про завершення війни в Україні

Олександр Лукашенко розповів російському пропагандисту Павлу Зарубіну після пʼятигодинної зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним, що на столі є "хороша пропозиція" миру для України. Але якщо Зеленський не прийме її, тоді "українці втратять країну".

"А якщо Кремль вдарить по Банковій? Що там залишиться? Володимиру Олександровичу треба заспокоїтись. На столі є "хороша мирна угода", — каже Лукашенко.

За словами голови Білорусі, росіяни нібито мають "грандіозні успіхи на фронті" — вони захопили "кілька населених пунктів". Союзник Путіна наголосив, що армію Кремля "не зупинити", а продовження війни "закінчиться втратою держави".

"Зеленський повинен не просто говорити, а погодитися на вигідні для нього умови, які також були схвалені американцями", — заявив президент Білорусі.

Лукашенко хоче зустрітись з Зеленським та Путіним

Ба більше, Лукашенко хоче особисто зустрітись з президентом України та обговорити все. Він переконаний, що ця зустріч може наблизити мир. До того ж, самопроголошений лідер Білорусі і запросив на неї Путіна.

"Нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитися. Не домовимося, буде погано всім", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Путін відправив до Білорусі мільйони кілограмів вибухівки. Вже розповіли, навіщо вона потрібна на навчаннях "Захід-2025" і кому загрожує.

Раніше "Телеграф" писав, як Путін зустрів Лукашенка у Кремлі та чим його пригощав. На опублікованих фото було видно, що стіл сервірували для робочого сніданку з різноманітними закусками та напоями.