Зеленский впервые сам созвал "Слуг народа". Что известно

Есть вероятность, что будут говорить не только о бюджете

Президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание фракцию "Слуги народа". Точная дата встречи неизвестна, но она должна пройти на следующей неделе.

Что нужно знать:

Когда может пройти встреча депутатов с президентом

Почему Зеленский собирает "Слуг народа"

О чем будут говорить на новом заседании

Как сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, президент снова хочет видеть "слуг народа". Встреча более вероятно пройдет во вторник-четверг.

"И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести. Даты пока нет, скорее всего, это вторник — четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы президенту", — сообщил Железняк.

По его словам, это едва ли не первый случай, когда встречу инициирует президент, а не депутаты фракции. Основной причиной встречи депутат называет желание продемонстрировать, что "слуги" активно поддерживают Зеленского. Это вроде бы важно после последнего недостаточно удачного заседания.

Пока депутатам не известно, какие вопросы будут подниматься на заседание, но есть вероятность, что будут говорить не только о бюджете, но и о кадровых изменениях и активности депутатов.

"Есть вероятность того, что после встречи количество голосов среди депутатов останется неизменным; многие депутаты могут не хотеть высказывать критические вопросы", — говорит Железняк.

Напомним, по данным Politico, Зеленский 16 сентября на закрытом заседании фракции "Слуга народа" критиковал депутатов. Ему не понравилось поднятие в публичной сфере ряда критических вопросов — проблемы коррупции и заявлений о своем намерении баллотироваться "на любых следующих выборах". Источники издания говорили, что во фракции начали "затягивать гайки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский недавно сделал ряд громких заявлений о выборах в Украине, войне и переговорах с Кремлем.