Переговори з Путіним, відносини з Трампом та вибори: про що Зеленський говорив у свіжому інтерв'ю

Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News заявив, що тиск на Росію має бути посиленим, аби завершити війну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідером США Дональдом Трампом 23 вересня. Після чого глава української держави дав інтервʼю для американського видання.

"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського, які він озвучив на телеканалі Fox News.

Відносини з президентом Трампом стали ближчими

Президент України Володимир Зеленський у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що його відносини з президентом США Дональдом Трампом стали значно ближчими. За словами українського лідера, між ними налагодилося більш часте спілкування та посилилася координація щодо протидії російській агресії.

Я думаю, що у нас кращі відносини, ніж раніше. Добре, що у нас часто відбуваються телефонні дзвінки та зустрічі, і той факт, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також змінив ситуацію між нами, відзначив Зеленський

Посилення розвідувальної співпраці між Україною та США

Президент України також повідомив, що розвідувальна співпраця між Києвом та Вашингтоном значно поглибилася. Зеленський назвав це важливим фактором для прийняття ефективних рішень на полі бою та координації військових дій.

Трамп підтримує повне повернення територій України

Під час інтерв'ю ведучий зачитав фрагмент повідомлення Трампа в Truth Social, де американський президент заявив, що Україна за підтримки Європи та НАТО може повернути всю свою територію. Зеленський визнав, що такі перспективи його приємно здивували і назвав їх обнадійливими.

Президент Трамп був більш позитивним у цьому питанні, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, зазначив український лідер і додав, що дуже позитивно ставиться до сигналів про те, що Трамп і Америка хочуть закінчення війни

Трамп розуміє необхідність жорсткіших заходів проти Москви

Зеленський повідомив, що американський президент усвідомлює потребу в посиленні тиску на Росію. Український лідер підкреслив важливість прямого впливу на енергетичний сектор РФ та її банківську систему, а також висловив сподівання на посилення санкцій з боку США.

Я думаю, що сьогодні він розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територій. Це несправедливо, заявив Зеленський, відзначивши зміну позиції Трампа щодо територіальних поступок.

Україна запропонувала Росії переговори навіть у Казахстані

Зеленський розкрив деталі дипломатичних зусиль щодо організації переговорів з Росією на найвищому рівні. За його словами, Україна та партнери пропонували різні локації для зустрічі лідерів.

І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини — я знаю, що президент Ердоган був у Європі — всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові", підсумував президент України.

Інші заяви Зеленського

Ставлення Ірану та Індії : "Іран ніколи не буде на боці України. Водночас Індія здебільшого з нами".

: "Іран ніколи не буде на боці України. Водночас Індія здебільшого з нами". Російська енергетика та роль Індії : "Ми маємо зробити все, щоб не відштовхнути індійців, і вони змінять своє ставлення до російського енергетичного сектору, я в цьому впевнений".

: "Ми маємо зробити все, щоб не відштовхнути індійців, і вони змінять своє ставлення до російського енергетичного сектору, я в цьому впевнений". Можливість виборів в Україні : "Ми готові. Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією". На уточнююче питання, чи проведе Україна вибори, Зеленський додав : "Ми можемо, якщо зможемо це зробити з нашими партнерами… та з гарантіями безпеки".

: "Ми готові. Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією". : "Ми можемо, якщо зможемо це зробити з нашими партнерами… та з гарантіями безпеки". Про Китай: "Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до війни в Україні. Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну.

Раніше "Телеграф" писав, що настання миру в Україні затягується. Бен Холл у матеріалі Financial Times пише, Україна потребує більшої підтримки від Європи для нарощування оборонно-промислового потенціалу.