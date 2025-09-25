Відставка з посади президента, вибори та загрози Кремлю. Зеленський зробив низку гучних заяв

Зеленський попередив Росію та розповів, коли піде у відставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його головна мета — завершити війну, а не залишатися при владі, і пообіцяв звернутися до парламенту щодо проведення виборів, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Факти:

Головна мета Зеленського — завершити війну

Президент пообіцяв звернутися до парламенту з проханням про проведення виборів, але назвав умову

Українці можуть потребувати нового лідера з "новим мандатом" для довгострокового миру

Попередження для Кремля від Зеленського — ключові центри прийняття рішень можуть стати військовими цілями, але мирне населення не постраждає

Зеленський зазначив, що в разу отримання далекобійної зброї — її використають

Про це Зеленський сказав в ефірі "Шоу Axios". За словами президента, він не планував керувати мирною Україною. Зеленський наголосив на готовності піти у відставку після закінчення війни.

Моя мета — завершити війну Володимир Зеленський, президент України

Він також пообіцяв, що звернеться до парламенту у разі припинення вогню з проханням організувати вибори. Труднощі з цим виникають через безпекову ситуацію та особливості Конституції України.

Зеленський в оцінці ситуації пояснив, що українці можуть потребувати нового лідера з "новим мандатом" для прийняття рішень, потрібних для досягнення миру.

Серед іншого, президент наголосив — в разі, якщо Росія не припинить війну, чиновникам в Кремлі потрібно бути готовими і "знати, де найближче бомбосховище". Ключові центри прийняття рішень в Росії можуть стати військовими цілями, проте мирне населення не будуть бомбити, адже українці не терористи.

Зеленський також сказав, що, на його думку, президент США підтримує його намір атакувати енергетичну інфраструктуру та заводи зброї в РФ.

Якщо Україна отримає додаткову зброю далекого радіусу дії від США, ми її використаємо Володимир Зеленський, президент України

Раніше "Телеграф" розповідав, що риторика Трампа щодо України змінилась. Зокрема він втрачає терплячість щодо росіян через те, що не бачить кроків РФ до миру.