Вибори під час війни можливі, якщо змінити їхній формат: нардеп розкрив деталі

У 2019 році "Слуга народу" включила до своєї програми запровадження електронних виборів

Пункт про електронні вибори входив до передвиборчої програми партії "Слуги народу", тому більшість українців, що проголосували за цю політичну силу, зокрема голосували й за електронні вибори.

Про це народний депутат Георгій Мазурашу заявив в етері "Телеграфу". За його словами, такі зміни дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану.

"Вже є розмова про те, що можна провести відповідні законодавчі зміни, які дозволять проводити вибори навіть під час воєнного стану. Очевидно, що може йтися і про електронні вибори. До речі, в цьому випадку тут синхронізована ситуація з програмою партії Слуга народу, тому що там є пункт про електронні вибори", – сказав Мазурашу.

Він додав, що готовий голосувати за такі зміни, тому що підтримує все, що стосується реалізації програми програм кандидата Зеленського і "Слуги народу".

Нардеп ствердно відповів на питання, чи означатиме запровадження електронних виборів, що військові, які перебувають на лінії бойового зіткнення, та українці, які тимчасово виїхали за кордон, зможуть проголосувати.

"В електронному варіанті це можливо. До речі, я чую та читаю різні застереження на цю тему, що, мовляв, це ще легше буде фальсифікувати. З фальсифікаціями завжди було погано в Україні, тобто боротьба з фальсифікаціями не дуже успішна, можливо. Але все-таки, якщо говорити про те, що у великій кількості виборці у 2019 році підтримали партію "Слуга народу", то там цей пункт був", – нагадав Мазурашу.

На його думку, можна вважати програмним обов'язком фракції "Слуга народу" переведення виборчої системи в електронний формат.