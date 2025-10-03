Укр

Одессу снова зальет: власти назвали улицы, которые пойдут под воду первыми (карта)

Алексей Руденко

Новость обновлена 03 октября 2025, 23:57
Результаты подтопления Одессы 30 сентября. Фото Коллаж "Телеграфа"

На комплексное решение проблем с системами водоотведения в Одессе необходимо более 3 млрд грн, отметил городской голова

В Одессе состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой определили места с наибольшим риском подтоплений. Список оказался немаленьким.

В Одессе насчитали более трех десятков различных локаций, как отдельных улиц, так и целых микрорайонов, которые находятся в зоне риска в результате проливных дождей. Об этом, как сообщили в городском совете, отметил глава города Геннадий Труханов.

Что следует знать

  • В Одессе определили локации, находящиеся в зоне риска
  • Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября в Одессе ожидают значительные дожди
  • Комплексное решение проблемы с подтоплениями будет стоить более 3 млрд грн

Зоны риска подтоплений в Одессе

  • ул. Известковая;
  • ул. Приморская;
  • ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
  • Великофонтанская балка (от ул. Долгой по ул. Рыболовная балка, ул. Золотой берег);
  • Балка Водяная (ул. Балковская);
  • Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
  • ж/м Преображенский (в пределах улиц Учновская, ул. Магистральной и ул. Сосюры);
  • ул. Умова к ул. Промышленной;
  • микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирская, ул. Путивной, ул. Новикова и ул. Малишевского;
  • восточная и южная части Юго-Западного жилмассива (от. 1 ст. Люстдорфской дороги к площади Толбухина);
  • ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
  • ул. Евгения Чикаленко;
  • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
  • мкр. "Лузановка";
  • мкр. "Кривая Балка";
  • ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8 Марта);
  • Черноморская балка (поселок Черноморка);
  • ул. Дача Ковалевского (спуск на пляж Монастырский);
  • Среднефонтанская балка (10-ая ст. Б. Фонтана);
  • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
  • Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;
  • Крыжановская балка;
  • ул. семьи Глодан;
  • Проспект Небесной сотни;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Химическая угол Промышленной;
  • ул. Инглези;
  • ул. Варненская;
  • ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
  • ул. Приморская угол Газового переулка;
  • 5 станция Фонтана.
карта затоплений в Одессе
Зоны возможного затопления в Одессе

Прогноз погоды для Одессы на 4 октября

погода в Украине
Карта погоды в Украине на 4 октября

Согласно прогнозам "Укргидрометцентра", в субботу, 4 октября, в Одесской, а также в Николаевской и Херсонской областях местами возможны сильные дожди с грозами.

В то же время мэрия Одессы со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей публикует уточненный прогноз погоды, согласно которому 4 октября в городе пройдет умеренный дождь с порывами ветра.

Одесская мэрия напомнила одесситам и гостям о необходимости следить за изменениями погодных условий. Власти просят не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, во время шторма в Черном море опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока, так как существует вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфование вдоль побережья, прибивание к берегу и неконтролируемый подрыв.

Напомним, "Телеграф" писал, что во вторник, 30 сентября, Одессу и область накрыло сильное ненастье. В регионе выпало рекордное количество осадков.

