Одессу снова зальет: власти назвали улицы, которые пойдут под воду первыми (карта)

На комплексное решение проблем с системами водоотведения в Одессе необходимо более 3 млрд грн, отметил городской голова

В Одессе состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой определили места с наибольшим риском подтоплений. Список оказался немаленьким.

В Одессе насчитали более трех десятков различных локаций, как отдельных улиц, так и целых микрорайонов, которые находятся в зоне риска в результате проливных дождей. Об этом, как сообщили в городском совете, отметил глава города Геннадий Труханов.

Что следует знать

В Одессе определили локации, находящиеся в зоне риска

Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября в Одессе ожидают значительные дожди

Комплексное решение проблемы с подтоплениями будет стоить более 3 млрд грн

Зоны риска подтоплений в Одессе

ул. Известковая;

ул. Приморская;

ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;

Великофонтанская балка (от ул. Долгой по ул. Рыболовная балка, ул. Золотой берег);

Балка Водяная (ул. Балковская);

Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);

ж/м Преображенский (в пределах улиц Учновская, ул. Магистральной и ул. Сосюры);

ул. Умова к ул. Промышленной;

микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирская, ул. Путивной, ул. Новикова и ул. Малишевского;

восточная и южная части Юго-Западного жилмассива (от. 1 ст. Люстдорфской дороги к площади Толбухина);

ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;

ул. Евгения Чикаленко;

западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);

мкр. "Лузановка";

мкр. "Кривая Балка";

ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8 Марта);

Черноморская балка (поселок Черноморка);

ул. Дача Ковалевского (спуск на пляж Монастырский);

Среднефонтанская балка (10-ая ст. Б. Фонтана);

Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);

Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;

Крыжановская балка;

ул. семьи Глодан;

Проспект Небесной сотни;

ул. Князя Ярослава Мудрого;

ул. Химическая угол Промышленной;

ул. Инглези;

ул. Варненская;

ул. Церковная угол Атамана Чепиги;

ул. Приморская угол Газового переулка;

5 станция Фонтана.

Зоны возможного затопления в Одессе

Прогноз погоды для Одессы на 4 октября

Карта погоды в Украине на 4 октября

Согласно прогнозам "Укргидрометцентра", в субботу, 4 октября, в Одесской, а также в Николаевской и Херсонской областях местами возможны сильные дожди с грозами.

В то же время мэрия Одессы со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей публикует уточненный прогноз погоды, согласно которому 4 октября в городе пройдет умеренный дождь с порывами ветра.

Одесская мэрия напомнила одесситам и гостям о необходимости следить за изменениями погодных условий. Власти просят не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, во время шторма в Черном море опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока, так как существует вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфование вдоль побережья, прибивание к берегу и неконтролируемый подрыв.

Напомним, "Телеграф" писал, что во вторник, 30 сентября, Одессу и область накрыло сильное ненастье. В регионе выпало рекордное количество осадков.