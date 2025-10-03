Одессу снова зальет: власти назвали улицы, которые пойдут под воду первыми (карта)
На комплексное решение проблем с системами водоотведения в Одессе необходимо более 3 млрд грн, отметил городской голова
В Одессе состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой определили места с наибольшим риском подтоплений. Список оказался немаленьким.
В Одессе насчитали более трех десятков различных локаций, как отдельных улиц, так и целых микрорайонов, которые находятся в зоне риска в результате проливных дождей. Об этом, как сообщили в городском совете, отметил глава города Геннадий Труханов.
Что следует знать
- В Одессе определили локации, находящиеся в зоне риска
- Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября в Одессе ожидают значительные дожди
- Комплексное решение проблемы с подтоплениями будет стоить более 3 млрд грн
Зоны риска подтоплений в Одессе
- ул. Известковая;
- ул. Приморская;
- ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от ул. Долгой по ул. Рыболовная балка, ул. Золотой берег);
- Балка Водяная (ул. Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
- ж/м Преображенский (в пределах улиц Учновская, ул. Магистральной и ул. Сосюры);
- ул. Умова к ул. Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" в пределах ул. Житомирская, ул. Путивной, ул. Новикова и ул. Малишевского;
- восточная и южная части Юго-Западного жилмассива (от. 1 ст. Люстдорфской дороги к площади Толбухина);
- ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
- ул. Евгения Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- мкр. "Лузановка";
- мкр. "Кривая Балка";
- ул. Викандера и Ларсена (бывшая ул. 8 Марта);
- Черноморская балка (поселок Черноморка);
- ул. Дача Ковалевского (спуск на пляж Монастырский);
- Среднефонтанская балка (10-ая ст. Б. Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;
- Крыжановская балка;
- ул. семьи Глодан;
- Проспект Небесной сотни;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Химическая угол Промышленной;
- ул. Инглези;
- ул. Варненская;
- ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
- ул. Приморская угол Газового переулка;
- 5 станция Фонтана.
Прогноз погоды для Одессы на 4 октября
Согласно прогнозам "Укргидрометцентра", в субботу, 4 октября, в Одесской, а также в Николаевской и Херсонской областях местами возможны сильные дожди с грозами.
В то же время мэрия Одессы со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей публикует уточненный прогноз погоды, согласно которому 4 октября в городе пройдет умеренный дождь с порывами ветра.
Одесская мэрия напомнила одесситам и гостям о необходимости следить за изменениями погодных условий. Власти просят не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников и осторожно передвигаться под деревьями, поскольку в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Кроме того, во время шторма в Черном море опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока, так как существует вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфование вдоль побережья, прибивание к берегу и неконтролируемый подрыв.
Напомним, "Телеграф" писал, что во вторник, 30 сентября, Одессу и область накрыло сильное ненастье. В регионе выпало рекордное количество осадков.