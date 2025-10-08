Чи вистачить Україні газу після атак Росії: експерт дав прогноз на опалювальний сезон

Газова інфраструктура України після російських атак має дуже багато пошкоджень й "блакитне паливо", можливо, доведеться докуповувати у розпал опалювального сезону

Після російської атаки на газові потужності, яка сталася 3 жовтня, у Харківській та Полтавській областях виявлено багато ушкоджень. Через це може виникнути додаткова потреба у газі.

У ніч на 3 жовтня росіяни вдарили по газовій інфраструктурі Харківщини та Полтавщини. У "Нафтогазі" підрахували, що ворог випустив 35 ракет та 60 дронів, що стало наймасованішою атакою на газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни, розповів в бліцінтерв'ю "Телеграфу" спеціаліст з комунікацій ініціативи Razom We Stand Максим Гардус.

Він зазначив, що офіційно про отримані збитки не повідомляється. Утім, неофіційно є розрахунки про 30%, але це не від однієї конкретної атаки, а сумарні пошкодження.

Більше про це читайте у публікації: Чи вистачить Україні ресурсів пройти зиму, і чи буде дефіцит пального? Бліцінтерв’ю з Максимом Гардусом

Експерт наголосив, що через пошкодження інфраструктури виникне додаткова потреба в газі.

"Зараз стан закачки з підземних газових сховищ дуже добрий: запасів більше, ніж минулого року", — розповів він.

Проте, за його словами, пошкодження видобутку означає, що для забезпечення споживання треба буде докуповувати газ. Коли та скільки, наразі невідомо, адже це залежатиме від температури повітря.

"Якщо буде холодна зима, то доведеться докуповувати газ десь у лютому", — прогнозує Максим Гардус.

Нагадаємо, політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" прокоментував атаки, назвавши їх "новою тактикою Кремля напередодні зими".