Опалювальний сезон буде важче за минулий: експерт пояснив причину

Ситуація з видобутком газу в Україні наразі критична — через теракти втратили майже половину видобутку

Опалювальний сезон 2025-2026 року буде складнішим за минулий. Російський режим взявся тероризувати інфраструктуру газовидобутку та газопостачання у низці регіонів, там буде найважча ситуація.

Що треба знати:

Російські теракти вивели з ладу 45% газовидобутку

"Нафтогаз" налагодив імпорт з-за кордону, оскільки внутрішніх ресурсів замало

Можуть бути обмеження на газ для комунальних підприємств та споживачів

Про проблему заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "День.LIVE". Він нагадав, що окупанти змінили тактику та цілеспрямовано атакують газову інфраструктуру у низці регіонів. Страждають Сумська, Харківська, Полтавська області та захід України.

Ситуація з видобутком газу в Україні наразі критична. Втрачено до 45% видобутку в результаті російських терактів. Внаслідок терору ворога цифра може зрости до 60-70%. "Нафтогаз" врахував минулі помилки: він бере кредити та активно імпортує газ із закордонних ринків, оскільки власних внутрішніх ресурсів бракує. Тому можуть бути обмеження.

"Цей опалювальний сезон буде дуже складним. Я не виключаю відключень чи обмежень газу як для приватного сектору, так і для теплокомуненерго", — резюмував Попенко.

Нагадаємо, що вночі 3 жовтня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Цього разу під прицілом опинилися об'єкти газовидобутку на Полтавщині – компанія ДТЕК "Нафтогаз" повідомила про зупинку роботи низки об'єктів через удари дронами та ракетами. Міненерго підтвердило масовану атаку по енергетичній інфраструктурі в кількох областях, зокрема по газотранспортній системі. Головною мішенню ворога стали Лубни. "Телеграф" розбирався, що такого є в цьому місті, що окупанти в нього так вчепилися.