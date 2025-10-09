"Не понимаю, как они будут проходить отопительный сезон": эксперт назвал области, где зимой будет сложнее всего

В некоторых регионах Украины будет очень тяжелая зима

В то время как в западной части Украины ситуация остается стабильной, в прифронтовых областях и центре зима обещает быть очень тяжелой. Это показал и пример Шостки, где, как оказалось власти не были готовы к чрезвычайной ситуации.

Что нужно знать:

Ситуация с подготовкой к зиме в стране различается по регионам

Зима будет тяжелой в прифронтовых и центральных областях Украины

Местные власти не готовы к отопительному сезону в условиях войны

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Ситуация с подготовкой к зиме остается неравномерной по регионам, считает он.

На западе страны ожидается несколько более стабильная ситуация, тогда как в прифронтовых и центральных областях значительно хуже, хотя городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что газ будут отключать целыми районами даже в западных областях.

По мнению Попенко, для запада нашей страны ситуация будет немного лучше, чем для центральной Украины или прифронтовых областей.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

"Я о прифронтовых областях вообще не говорю — там ситуация очень сложная. Сумы, Херсон — я вообще не понимаю, как они будут проходить отопительный сезон", — отмечает эксперт.

В качестве примера он привел недавнюю ситуацию в Шостке, где один из районов остался без света, газа и воды на несколько дней. По словам Попенко, местные власти оказались полностью неготовы к чрезвычайным условиям — отсутствуют резервные источники тепла, мобильные котельные, газопоршневые установки.

"Просто отрезали один район, и все — у людей там пять или шесть дней не было ни света, ни газа, ни воды. Люди грели себе еду на улице. И оказалось, что местные власти абсолютно не готовы к отопительному сезону… ", – рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

В Шостке из-за отключения работают пункты раздачи горячей пищи

Он подчеркнул, что подобная ситуация также наблюдается в Сумах, Херсоне и Чернигове. Хотя в последнем из перечисленных областных центров начали что-то делать, осознав серьезность происходящего.

Напомним, последствия недавних массированных российских обстрелов могут заставить Украину потратить около 1,9 млрд. евро на импорт газа, чтобы пройти зиму. 3 октября удары по Харьковской и Полтавской областям вывели из строя примерно 60% отечественной добычи природного газа.