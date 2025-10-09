Укр

"Не понимаю, как они будут проходить отопительный сезон": эксперт назвал области, где зимой будет сложнее всего

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Женщина с ребенком не могут согреться в доме Новость обновлена 09 октября 2025, 19:09
Женщина с ребенком не могут согреться в доме. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В некоторых регионах Украины будет очень тяжелая зима

В то время как в западной части Украины ситуация остается стабильной, в прифронтовых областях и центре зима обещает быть очень тяжелой. Это показал и пример Шостки, где, как оказалось власти не были готовы к чрезвычайной ситуации.

Что нужно знать:

  • Ситуация с подготовкой к зиме в стране различается по регионам
  • Зима будет тяжелой в прифронтовых и центральных областях Украины
  • Местные власти не готовы к отопительному сезону в условиях войны

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Ситуация с подготовкой к зиме остается неравномерной по регионам, считает он.

На западе страны ожидается несколько более стабильная ситуация, тогда как в прифронтовых и центральных областях значительно хуже, хотя городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что газ будут отключать целыми районами даже в западных областях.

По мнению Попенко, для запада нашей страны ситуация будет немного лучше, чем для центральной Украины или прифронтовых областей.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг
Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

"Я о прифронтовых областях вообще не говорю — там ситуация очень сложная. Сумы, Херсон — я вообще не понимаю, как они будут проходить отопительный сезон", — отмечает эксперт.

В качестве примера он привел недавнюю ситуацию в Шостке, где один из районов остался без света, газа и воды на несколько дней. По словам Попенко, местные власти оказались полностью неготовы к чрезвычайным условиям — отсутствуют резервные источники тепла, мобильные котельные, газопоршневые установки.

"Просто отрезали один район, и все — у людей там пять или шесть дней не было ни света, ни газа, ни воды. Люди грели себе еду на улице. И оказалось, что местные власти абсолютно не готовы к отопительному сезону… ", – рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

пункты раздачи горячей пищи в шостке
В Шостке из-за отключения работают пункты раздачи горячей пищи

Он подчеркнул, что подобная ситуация также наблюдается в Сумах, Херсоне и Чернигове. Хотя в последнем из перечисленных областных центров начали что-то делать, осознав серьезность происходящего.

Напомним, последствия недавних массированных российских обстрелов могут заставить Украину потратить около 1,9 млрд. евро на импорт газа, чтобы пройти зиму. 3 октября удары по Харьковской и Полтавской областям вывели из строя примерно 60% отечественной добычи природного газа.

Теги:
#Украина #Зима #Отопительный сезон #Олег Попенко