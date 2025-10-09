Опалення в Дніпрі під загрозою зриву: комунальники назвали причину (документ)

Опалювальний сезон у Дніпрі може не стартувати

Опалювальний сезон у Дніпрі може зірватись. Загроза виникла попри те, що місцеве "Теплоенерго" провело підготовку до зими.

Що треба знати

Росія знищила 60% українського газовидобутку

Дніпро провело підготовку теплових мереж до зими

Котельні працюють на газі, якого може бракувати

Про це свідчить відповідь КП "Теплоенерго", яку отримав "Телеграф" на свій запит, а також ситуація з російськими обстрілами. Підприємство виконало основні роботи, але опалювальний сезон під загрозою через атаки Росії по газовидобутку. Країна-агресор цілеспрямовано та систематично знищує енергоінфраструктуру України.

За словами заступника директора Володимира Білана, підприємство замінило 2,5 км теплових мереж та відновило 1,8 км трубопроводів. Компанія встановила п'ять енергозберігаючих насосів.

Відповідь КП "Теплоенерго" Дніпра на запит "Телеграфу"

Старт опалювального сезону залежить від погоди та рішення міської влади. Тепло подають, коли середньодобова температура три дні поспіль тримається на рівні +8°C або нижче. Остаточне рішення приймає міський голова після розпорядження уряду.

Крім того, при ухваленні рішення враховується ситуація в енергетиці та стан газових сховищ, що ускладнено воєнною агресією Російської Федерації проти України, КП "Теплоенерго".

Головна загроза — знищення газової інфраструктури. За даними Bloomberg, глава РФ Путін знищив 60% газовидобутку в Україні. Через це зима в Україні буде дуже важкою. Дніпро та область постійно перебувають під обстрілами, котельні працюють на газі, дефіцит якого лише наростає. Та попри загрозу, мобільні котельні для резервних будинків не встановлювали.

Відповідь комунальників на запит

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що удар по Лубнах – не випадковість. Експерти розповіли, чому РФ взялася саме за це місто і б'ють по газовидобутку.