Не тільки ТЕС: по яким важливим об’єктам енергетики у Києві ворог вдарив уночі

На місцях вже працюють спеціалісти

У ніч проти 10 жовтня під час масованого обстрілу українських міст ворог атакував, зокрема, і теплоелектростанції ДТЕК. Устаткування було серйозно пошкоджене.

Інформацію про це повідомили у пресслужбі ДТЕК. Там зазначили, що спеціалісти працюють над усуненням наслідків.

Водночас із власних джерел "Телеграфу" стало відомо, що окрім ТЕС під ударом виявилася ще й теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у Києві. На місці вже працюють енергетики.

Варто зазначити, що йдеться про два різні об’єкти. ТЕС (теплова електростанція) виробляє тільки електроенергію, а ТЕЦ (теплоелектроцентраль) є різновидом ТЕС, що виробляє й електроенергію, і тепло для центрального опалення та гарячого водопостачання.

У Києві частково вимкнули світло 10 жовтня. Фото: Ян Доброносов

При цьому в популярному українському Telegram-каналі "Миколаївський Ванек" цієї ночі повідомлялося, що у Києві основною метою балістик та "шахедів" була Київська ТЕЦ.

"Якби не "Петріот" — наслідки були б прямі катастрофічні. А так надія є. Поки що основні удари завдавалися виключно по енергетичній інфраструктурі в різних регіонах", — йдеться в повідомленні.

Ситуація у Києві після нічних обстрілів

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.

Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста без енергопостачання. Також є проблеми із водопостачанням.

У Печерському районі уламки БПЛА потрапили до багатоповерхового житлового будинку. Там горіли квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна на 5 поверсі десятиповерхівки. Горіли також машини у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

У частині Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 10 жовтня росіяни атакували Київ, внаслідок чого в кількох районах столиці, у Печерському пошкоджено багатоповерхівку, горіли квартири на кількох поверхах. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки російської атаки.