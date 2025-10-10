Пітьма і транспортний колапс. Яка ситуація у Києві зі світлом після нічної атаки (фото, відео)

Без світла частково залишилося одразу кілька районів міста

Внаслідок масованої атаки по Києву в ніч на 10 жовтня, у місті сталися масштабні перебої з електроенергією. Частково без світла лишилося шість районів столиці. Було введено екстрені відключення.

Як повідомили у пресслужбі ДПЕК КЕС, над відновленням уже працюють спеціалісти. За наказом НЕК Укренерго було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

"У частині Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", — йдеться в повідомленні.

Ситуація зі світлом у Києві. Фото: ДПЕК

Чим відрізняються екстрені відключення від планових

Планові відключення електроенергії відбуваються за заздалегідь складеними графіками, розміщеними на сайті оператора системи розподілу. Зазвичай споживачів ділять на групи за адресами та кожній із них відключають світло до чотирьох годин (виходячи зі складності ситуації, цей час може бути довшим).

Відключення світла у Києві. Фото: Ян Доброносов

Екстрені відключення відбуваються раптово, коли дуже швидко потрібно збалансувати енергосистему. Однак чіткого часу, коли подача електроенергії буде відновлена, немає.

Саме НЕК Укренерго визначає який тип відключень і коли потрібно застосовувати та передає відповідну команду.

Яка зараз ситуація

Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі повідомляє, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.

Відключення світла у Києві. Фото: Ян Доброносов

До цього мер міста Віталій Кличко повідомив, що лівий берег столиці залишився без електроенергії. Він також запевнив, що енергетики вже працюють над поновленням енергопостачання.

"Ситуація складна. Усі необхідні служби залучені до її подолання", — зазначив він.

Відключення світла у Києві. Фото: Ян Доброносов

Транспортний колапс у Києві

На лівому березі столиці через відключення електроенергії стався транспортний колапс, оскільки метро працює з перебоями. Як повідомляють у Київській міській державній адміністрації, зеленою гілкою метро потяги ходять тільки правим берегом. Як у наземному транспорті, як і в метро, утворилися величезні черги.

Ситуація в метро вранці 10 жовтня 2025 року. Фото: Труха.Київ

При цьому "Телеграф" перевірив, що ціни на таксі під час транспортного колапсу не підскочили.

Перший скриншот – маршрут від Караваєвих дач до Золотих воріт. Другий скриншот – від Либідської до Дарниці.

Ціни на таксі в Києві вранці 10 жовтня 2025 року. Фото: "Телеграф"

Однак у мережі з’являються повідомлення про те, що ціни на поїздку в таксі неймовірно злетіли.

Ціни на таксі у Києві 10 жовтня. Скріншот "Труха"

Наслідки атаки на Київ

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях.

Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста без енергопостачання. Також є проблеми із водопостачанням.

У Печерському районі уламки БПЛА потрапили до багатоповерхового житлового будинку. Там горіли квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджено фасад та вікна на 5 поверсі десятиповерхівки. Горіли також машини у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де діють графіки вимкнення світла в Україні 10 жовтня.