Не только ТЭС: по каким важным объектам энергетики в Киеве враг ударил ночью

На местах уже работают специалисты

В ночь на 10 октября во время массированного обстрела украинских городов враг атаковал, в том числе, и теплоэлектростанции ДТЭК. Оборудование было серьезно повреждено.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Там отметили, что специалисты работают над устранением последствий.

В то же время, из собственных источников "Телеграфу" стало известно, что помимо ТЭС под ударом оказалась еще и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Киеве. На месте уже работают энергетики.

Стоит отметить, что речь идет о двух разных объектах. ТЭС (тепловая электростанция) вырабатывает только электроэнергию, а ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — является разновидностью ТЭС, что производит и электроэнергию, и тепло для центрального отопления и горячего водоснабжения.

В Киеве частично отключили свет 10 октября. Фото: Ян Доброносов

При этом, в популярном украинском Telegram-канале "Николаевский Ванек" этой ночью сообщалось, что в Киеве основной целью баллистик и "шахедов" была Киевская ТЕЦ.

"Если бы не "Пэтриот" — последствия были бы прям катастрофические. А так надежда есть. Пока основные удары наносились исключительно по энергетической инфраструктуре в разных регионах", — говорится в сообщении.

Ситуация в Киеве после ночных обстрелов

В результате массированной атаки врага на столицу пострадали 9 человек. 5 из них в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там горели квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5 этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.

В Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе обломки рухнули на открытой территории.

В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.

