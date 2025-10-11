В університетах України почалися рейди на ухилянтів? Що відомо

В Україні близько 15 тисяч аспірантів

Навчання в університеті чи аспірантурі не може бути підставою для ухилення від мобілізації. Навчальні заклади перевіряють на предмет можливих зловживань.

Що треба знати:

Навчання в університеті чи аспірантурі часом використовують, щоб уникнути мобілізації

МОН ініціювало перевірки навчальних закладів для виявлення фіктивних аспірантів

Українці незадоволені перевірками та вважають, що ухилянтів треба шукати не там

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, повідомляє УП. Він наголосив, що навчання не має розглядатися як можливість не бути мобілізованим.

Ми абсолютно не приймаємо навчання за будь-яким освітнім нашим рівнем, у тому числі і на рівні доктора філософії, як спосіб уникнути мобілізації, Микола Трофименко

Він додав, що МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить моніторинг діяльності закладів вищої освіти. Перевірки спрямовані на виявлення фіктивних аспірантів і схем легалізації ухилення від мобілізації.

За словами заступника міністра, в ході однієї з перевірок встановлено, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти) близько трьох тисяч фіктивних "аспірантів". Через це порушення навчальний заклад втратив ліцензію.

Зараз в Україні близько 15 тисяч аспірантів, і ця цифра залишається стабільною. Частину осіб відрахували за результатами перевірок і моніторингів.

4600 – це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік – 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форм, — уточнили в МОН

Як українці відреагували на перевірки аспірантів

Майже всі коментарі до цієї новини у мережі негативні. Рекомендують краще "пошукати ухилянтів у Раді" та боротися з корупцією. Проте дехто визнає, що схема ухилення через навчання існує та вважає боротьбу з нею правильним кроком. Ось деякі з коментарів:

Давно час. Купа ухилесів фейково числяться в універах і не вчаться

Та щоб ви так з корупцією боролися як із цими "ухилянтами"

Якщо студент не ходить на лекції – він фікція. Таких першими сто пудів почнуть забирати

У ВР шукайте

Ухилянтів хай шукають серед тих, хто присягу давав: поліціянти, прокурори, судді, депутати, військові молоді пенсіонери! Годі ловить тракториста Степана і його дітей! Бо скоро хліб нікому ростити буде!

