В університетах України почалися рейди на ухилянтів? Що відомо
-
-
В Україні близько 15 тисяч аспірантів
Навчання в університеті чи аспірантурі не може бути підставою для ухилення від мобілізації. Навчальні заклади перевіряють на предмет можливих зловживань.
Що треба знати:
- Навчання в університеті чи аспірантурі часом використовують, щоб уникнути мобілізації
- МОН ініціювало перевірки навчальних закладів для виявлення фіктивних аспірантів
- Українці незадоволені перевірками та вважають, що ухилянтів треба шукати не там
Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, повідомляє УП. Він наголосив, що навчання не має розглядатися як можливість не бути мобілізованим.
Ми абсолютно не приймаємо навчання за будь-яким освітнім нашим рівнем, у тому числі і на рівні доктора філософії, як спосіб уникнути мобілізації,
Він додав, що МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить моніторинг діяльності закладів вищої освіти. Перевірки спрямовані на виявлення фіктивних аспірантів і схем легалізації ухилення від мобілізації.
За словами заступника міністра, в ході однієї з перевірок встановлено, що Класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти) близько трьох тисяч фіктивних "аспірантів". Через це порушення навчальний заклад втратив ліцензію.
Зараз в Україні близько 15 тисяч аспірантів, і ця цифра залишається стабільною. Частину осіб відрахували за результатами перевірок і моніторингів.
4600 – це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік – 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форм, — уточнили в МОН
Як українці відреагували на перевірки аспірантів
Майже всі коментарі до цієї новини у мережі негативні. Рекомендують краще "пошукати ухилянтів у Раді" та боротися з корупцією. Проте дехто визнає, що схема ухилення через навчання існує та вважає боротьбу з нею правильним кроком. Ось деякі з коментарів:
- Давно час. Купа ухилесів фейково числяться в універах і не вчаться
- Та щоб ви так з корупцією боролися як із цими "ухилянтами"
- Якщо студент не ходить на лекції – він фікція. Таких першими сто пудів почнуть забирати
- У ВР шукайте
- Ухилянтів хай шукають серед тих, хто присягу давав: поліціянти, прокурори, судді, депутати, військові молоді пенсіонери! Годі ловить тракториста Степана і його дітей! Бо скоро хліб нікому ростити буде!
