Штрафи більше не допомагають: в ДПСУ заявили про тисячі затриманих "ухилянтів" з початку року

Штрафи вже не допомагають: кількість тих, хто бажає втекти з України, тільки зростає

Українці намагаються нелегально перетнути кордон навіть попри затримання, штрафи та кримінальну відповідальність для організаторів "схем". З початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч громадян, які планували незаконно залишити територію країни.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Національного телемарафону. За його словами, деяких порушників прикордонники затримували вже не вперше і навіть не вдруге — загалом від трьох і аж до десяти разів.

При цьому штрафи, визнав Демченко, не допомагають: кількість тих, хто хоче втекти, не стає меншою попри складання адміністративних протоколів та чималі суми штрафів. Організатори та виконавці "схем" переправлення ухилянтів за кордон зазвичай несуть кримінальну відповідальність за свої дії, але багатьох і це не зупиняє. З січня кількість спроб перетнути кордон тільки зростає.

Зазначимо, за доволі консервативними підрахунками, з початку 2022 року кордон незаконно перетнули 44,9 тисячі осіб, а ще майже 30 тисяч громадян було затримано під час спроби перетнути кордон. Такі цифри озвучувалися на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в травні 2025 року. Реальні цифри, до речі, значно вищі: вже у серпні почали говорити про 43 тисячі тільки затриманих під час спроби нелегально перетнути кордон.

Зараз Міністерство внутрішніх справ готує революційні зміни у законодавстві щодо незаконного виїзду з України. Відомство розробило законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану. Документ уже надійшов до Верховної Ради від прем'єрки Юлії Свириденко. В МВС визнають: штрафи більше не діють. А в деяких випадках з "ухилянтства" створюють цілий культ.