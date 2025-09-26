Скандальна блогерка Мандзюк розповіла, чому в Україні провалилася мобілізація
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Волонтерка та блогерка поділилася своєю думкою про роботу ТЦК та мобілізацію в Україні
Нашуміла українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк, яка назвала Харків містом "ждунів", висловилася і про провальну мобілізацію в Україні. За її словами, винні у цьому не представники ТЦК, хоча деякі їхні дії вона засуджує. Про це вона заявила в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенко на його ютуб-каналі.
Факти
- Мандзюк назвала провал мобілізації наслідком інформаційної війни.
- Вона вважає "бусифікацію" російським інструментом для зриву мобілізації.
- Блогерка наголосила, що лише завдяки роботі ТЦК фронт тримається.
За словами Мандзюк, термін "бусифікація" — це російські наративи, які зривають мобілізацію в Україні.
Мобілізація в Україні, мені здається, провалена максимально насамперед через цю інформаційну війну, яку ми також, на жаль, не витягуємо.
Блогерка зазначила, що всі ці відео, на яких чоловіків б’ють, затягують у буси, знущаються, вони, звичайно, неприємні. Однак якщо почати копати та розбиратися, то найчастіше виявляється, що затриманий не мав жодних документів, хамив, сам провокував бійку і таке інше.
Але знову ж таки, ми не відкидатимемо, що були жорстокі випадки побиття і навіть смертей, які я максимально засуджую. Такого не повинно бути, це страшно. І люди, які призвели до цього, мають нести покарання просто максимальне.
Водночас, за словами блогерки, розганяти новини про дії ТЦК не потрібно, оскільки на них і тримається мобілізація в Україні. Як зазначила Мандзюк, якби не робота представників ТЦК, лінія фронту вже була б далеко за Києвом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що блогеркою Мандзюк займеться поліція після скандалу з російськомовними дітьми. Її можуть позбавити батьківських прав.