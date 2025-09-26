Скандальна блогерка Мандзюк розповіла, чому в Україні провалилася мобілізація

Волонтерка та блогерка поділилася своєю думкою про роботу ТЦК та мобілізацію в Україні

Нашуміла українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк, яка назвала Харків містом "ждунів", висловилася і про провальну мобілізацію в Україні. За її словами, винні у цьому не представники ТЦК, хоча деякі їхні дії вона засуджує. Про це вона заявила в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенко на його ютуб-каналі.

Факти

Мандзюк назвала провал мобілізації наслідком інформаційної війни.

Вона вважає "бусифікацію" російським інструментом для зриву мобілізації.

Блогерка наголосила, що лише завдяки роботі ТЦК фронт тримається.

Олена Мандзюк вважає "бусифікацію" російським наративом

За словами Мандзюк, термін "бусифікація" — це російські наративи, які зривають мобілізацію в Україні.

Мобілізація в Україні, мені здається, провалена максимально насамперед через цю інформаційну війну, яку ми також, на жаль, не витягуємо. Олена Мандзюк

Олена Мандзюк сказала, що мобілізацію в Україні провалено

Блогерка зазначила, що всі ці відео, на яких чоловіків б’ють, затягують у буси, знущаються, вони, звичайно, неприємні. Однак якщо почати копати та розбиратися, то найчастіше виявляється, що затриманий не мав жодних документів, хамив, сам провокував бійку і таке інше.

Але знову ж таки, ми не відкидатимемо, що були жорстокі випадки побиття і навіть смертей, які я максимально засуджую. Такого не повинно бути, це страшно. І люди, які призвели до цього, мають нести покарання просто максимальне. Олена Мандзюк

Водночас, за словами блогерки, розганяти новини про дії ТЦК не потрібно, оскільки на них і тримається мобілізація в Україні. Як зазначила Мандзюк, якби не робота представників ТЦК, лінія фронту вже була б далеко за Києвом.

