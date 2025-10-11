В университетах Украины начались рейды на уклонистов? Что известно

В Украине около 15 тысяч аспирантов

Обучение в университете или аспирантуре не может служить основанием для уклонения от мобилизации. Учебные заведения проверяют на предмет возможных злоупотреблений.

Что нужно знать:

Обучение в университете или аспирантуре иногда используют как способ избежать мобилизации

МОН инициировало проверки учебных заведений для выявления фиктивных аспирантов

Украинцы недовольны проверками и считают, что уклонистов нужно искать не там

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, сообщает УП. Он подчеркнул, что обучение не должно рассматриваться как возможность не быть мобилизованным.

Мы абсолютно не принимаем обучение по любому образовательному нашему уровню, в том числе и на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации, Николай Трофименко

Он добавил, что МОН совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами проводит мониторинг деятельности высших учебных заведений. Проверки направлены на выявление фиктивных аспирантов и схем легализации уклонения от мобилизации.

По словам замминистра, в ходе одной из проверок установлено, что Классический частный университет пытался задним числом внести в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования) около трех тысяч фиктивных "аспирантов". Из-за этого нарушения учебное заведение потеряло лицензию.

Сейчас в Украине около 15 тысяч аспирантов и эта цифра остается стабильной. Часть лиц была отчислена по результатам проверок и мониторингов.

4600 – это те аспиранты, которые поступили в 2025 году. За 2024 год – 10 тысяч аспирантов бюджетной и контрактной форм, – уточнили в МОН

Как украинцы отреагировали на проверки аспирантов

Почти все комментарии к этой новости в сети отрицательные. Рекомендуют лучше "поискать ухылянов в Раде" и бороться с коррупцией. Однако некоторые признают, что схема уклонения через обучение существует и считает борьбу с ней правильным шагом. Вот некоторые из комментариев:

Давно пора. Куча уклонесов фейково числятся в универах и не учатся

Да чтобы вы так с коррупцией боролись как с этими "уклонистами"

Если студент не ходит на лекции – он фикция. Таких первыми сто пудов начнут забирать

В ВР ищите

Ухилянтов пусть ищут среди тех, кто давал присягу: полицейские, прокуроры, судьи, депутаты, военные молодые пенсионеры! Хватит ловить тракториста Степана и его детей! Так как скоро хлеб никому растить будет!

