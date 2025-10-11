Військовий оглядач сказав, як Україна може помститися Росії за удари по енергетиці

Для відповіді Москві Україна не потребує західного озброєння

Україна має змогу помститися за масштабний удар Росії по нашій енергетичній інфраструктурі 10 жовтня. В арсеналі наших військових є достатньо засобів для цього.

Що треба знати:

Україна має чим відповісти РФ на масштабний удар по енергетичній інфраструктурі

Для цього в нас є дрони з великою дальністю польоту та нові ракети українського виробництва

Зеленський після атаки також натякнув на помсту

Про це заявив оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков в ефірі "КИЇВ24". Він наголосив, що СБУ має на озброєнні як ударні безпілотники з дальністю понад 1 500 кілометрів, так і нові крилаті ракети — "Нептун" та "Фламінго".

Це все в поєднанні може дійсно дати гідну відповідь і реалізувати те, що росіяни теж будуть відчувати дискомфорт від ведення агресивної війни, Вадим Кушніков

Зеленський також натякав на відповідь Росії

Ввечері 10 жовтня, після масованої атаки РФ на енергосистему України, президент Володимир Зеленський дав брифінг. Він сказав, що росіяни вдарили саме тоді, коли через погоду можливості ППО були обмежені. Проте Україна теж "знає, що робити".

Наше завдання передусім захищати себе. Те, що вони зробили – накопичували, розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу, туману – розуміючи, що дощі заважають будь-кому працювати, ширше використовувати авіацію. Вони знають, що роблять. І ми знаємо що робити, Володимир Зеленський

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ Сергій Нагорняк пояснив "Телеграфу", чому Росія спробувала влаштувати в Україні блекаут саме 10 жовтня. Країна-терорист невипадково обрала дату.