Хотіли відправити Україну у нокдаун, але... Нардеп пояснив, чому Росія атакувала енергетику саме цього дня

Графіки відключень світла через ворожі удари запровадили в кількох областях та Києві

В ніч на 10 жовтня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну, основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження, у кількох областях запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Ворог обрав дату обстрілу невипадково.

Що треба знати:

Ворог намагається занурити Україну у темряву та холод, тому влаштував масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру

Росія невипадково вибрала для цього саме 10 жовтня — це річниця початку енергетичного терору РФ

Нардеп Нагорняк порівняв наслідки удару із "незначним нокдауном" для української енергетики

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк пояснив "Телеграфу", чому Росія спробувала влаштувати в Україні блекаут саме зараз. Річ у тім, що рівно три роки тому ворог почав атакувати українську енергетику, вести "війну з трансформаторами", нагадав нардеп.

Росія намагалася відправити Україну у нокаут, але не спромоглася

Як відомо, через нічний російський удар на лівому березі у Києві стався блекаут. Щоб проілюструвати ситуацію, нардеп вдався до аналогії з боксу.

У місті Києві противнику вдалося завдати удару і такого незначного нокдауну, не нокауту, а саме нокдауну. На щастя український боксер не був на канаті, він лише оперся на одне коліно, швидко встав, рефері не встиг підрахувати гонг, і український боксер встав і готовий продовжувати далі бій. Так і в київській енергетиці, так і в українській енергетиці, Сергій Нагорняк

На лівому березі у Києві через російські удари стався блекаут

Частина столиці зануоилася у пітьму

Нокдаун – це ситуація в спортивних єдиноборствах, коли спортсмен через удар суперника втрачає рівновагу і торкається підлоги рингу третьою точкою опори (наприклад, коліном, рукою) або ледве тримається на ногах. Рефері починає відлік часу (зазвичай до 10 секунд), щоб дати можливість бійцю піднятися і продовжити бій. Якщо боксер не встає протягом відведеного часу, йому зараховується поразка нокаутом. Нокаут фіксується, коли боєць більше не може продовжувати бій. Росія, за образним висловлюванням Сергія Нагорняка, змогла домогтися лише нокдауну.

Чому ворог обрав для масованої атаки на енергетику саме 10 жовтня

Член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП додав, що українській протиповітряній обороні зараз дуже складно відбивати саме балістичні удари Росії. Особливо, коли вони комбіновані. Цього разу РФ спрямувала на Київ балістику, крилаті ракети і велику кількість "шахедів". Проте, на щастя, енергетична система України достатньо міцна, каже нардеп.

Сьогодні (10 жовтня, — ред.) така символічна річниця. Рівно три роки тому ворог почав атакувати українську енергетику, війну з трансформаторами вести, — нагадав Нагорняк

Українські енергетики роблять неймовірні речі

Він додав, що українські енергетики дуже швидко відновлюють те, що руйнує ворог. За словами нардепа, те, що зараз світло швидко з'являється після обстрілів, є результатом креативного підходу наших енергетиків. Проте відновити електропостачання легше, ніж відновити інфраструктуру. На її відновлення, за різними оцінками, треба від місяця до року.

Останнім часом ворог б'є більш прицільно, вони модернізують свої ракети та ірансько-російські "шахеди". Влучання стають все більш точними. Тому на повне відновлення інфраструктури після кожного удару потрібно буде все більше і більше часу. Але, за рахунок того, що український боксер міцний, і він вміє тримати удар, ми маємо пройти цей виклик і маємо всі 12 раундів відстояти, Сергій Нагорняк

Раніше "Телеграф" розповідав, що станом на 13:20 10 жовтня у Києві та семи областях діють графіки відключення світла. Через ворожу атаку у столиці без енергопостачання перебувають 2 939 об’єктів інфраструктури.