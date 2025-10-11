Военный обозреватель сказал, как Украина может отомстить России за удары по энергетике

Для ответа Москве Украине не нужно западное вооружение

Украина может отомстить за масштабный удар России по нашей энергетической инфраструктуре 10 октября. В арсенале наших военных достаточно средств для этого.

Что нужно знать:

Украине есть чем ответить РФ на масштабный удар по энергетической инфраструктуре

Для этого у нас есть дроны с большой дальностью полета и новые ракеты украинского производства

Зеленский после атаки также намекнул на месть

Об этом заявил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире "КИЕВ24". Он отметил, что у СБУ есть на вооружении как ударные беспилотники с дальностью более 1 500 километров, так и новые крылатые ракеты — "Нептун" и "Фламинго".

Это все в сочетании может действительно дать достойный ответ и реализовать то, что россияне тоже будут испытывать дискомфорт от ведения агрессивной войны, Вадим Кушников

Зеленский также намекал на ответ России

Вечером 10 октября после массированной атаки РФ на энергосистему Украины президент Владимир Зеленский дал брифинг. Он сказал, что россияне ударили именно тогда, когда из-за погоды возможности нашей ПВО были ограничены. Однако Украина тоже "знает, что делать".

Наша задача, прежде всего, защищать себя. То, что они сделали – накапливали, понимали, что они будут делать. Ждали дождя, тумана – понимая, что дожди мешают кому-либо работать, шире использовать авиацию. Они знают, что делают. И мы знаем, что делать, Владимир Зеленский

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк объяснил "Телеграфу", почему Россия попыталась устроить в Украине блэкаут именно 10 октября. Страна-террорист не случайно выбрала дату.