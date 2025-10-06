Не наближайтесь. Небезпечних пухнастих хижаків побачили у Львові (відео)

Тварина підійшла дуже близько до людей

У Львові після сутінок місцеві побачили двох хижаків. Вони у парку грались і фактично не зважали на людей.

Що треба знати:

У львівському парку помітили небезпечних тварин

Ссавці бігали та грали, не звертаючи увагу на людей

Хижаки, яких побачили, можуть переносити сказ

Як повідомляють місцеві канали, публікуючи відео, йдеться про лисиць. Дві руді хижачки бігали парком і не звертали уваги на людей. На відео видно, як тварини ганяються одна за одною та граються. Виглядає це досить кумедно та мило, особливо враховуючи те, що такі забавки диких тварин побачиш не кожен день.

Цікаво, що відео знімали з авто з увімкненими фарами, а тварини все одно бігати і грались, не зважаючи на людей. Така поведінка рудих хижаків викликає питання.

Зауважимо, що лисиці — одні з латентних переносників сказу. Тобто у цього виду тварин вірусна хвороба протікає в легшій, фактично безсимптомній формі. Однак сказ смертельний для людини та тварини. Саме тому наближатись до диких хижаків, а особливо лисиць небезпечно. До того ж однією з ознак сказу є атипова поведінка тварин, до якої відносять наближення диких тварин до людей.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві біля житлових будинків помітили небезпечного хижака. Руда дика тварина ходила поміж людьми у дворах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині помітили небезпечну тварину. Лисиця досить близько підійшла до людей.