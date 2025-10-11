"Попутку ловить?". Українців розвеселив дотепний курйоз з твариною на зупинці (відео)

Думки українців щодо курйозу розділились

В Україні досить часто трапляються дотепні курйози з різними тваринами. Цього разу українці побачили коня у незвичному місці. Адже тварина стояла на автобусній зупинці.

Відповідне відео опублікували місцеві пабліки. Зазначається, що курйоз трапився на Львівщині біля селища Гірники.

На відео видно, що кінь стоїть на автобусній зупинці та чекає когось. Тварина поводить себе досить спокійно, хоча трохи й непривітно щодо незнайомого чоловіка. За словами автора, кінь стояв на зупинці та мав трохи брудний ніс. Як тварина опинилась там та що з нею сталось далі достеменно не відомо.

Однак у коментарях думка користувачів розділилась, адже були ті, хто жартували і писали, що кінь чекає попутку. А були ті, кому не сподобалось те, що тварину покинули чи вона загубилась, а допомогу так й не отримала.

