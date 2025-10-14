"Їх приліт - справжнє диво". Які рідкісні птахи загніздились в Україні

Вони дуже чутливі до людського впливу

В Україні вже кілька років мешкають щонайменше три види рідкісних птахів. Серед яких — рожевий фламінго та рожевий і кучерявий пелікани. Вони настільки добре пристосовувались до місць свого перебування, що вже не вважаються там рідкістю. Але це не означає, що їх вид не від загрози.

Що треба знати:

Де в Україні можна побачити рожевого фламінго та пелікана

Наскільки змінилась популяція червонокнижних пеліканів

Де загніздились пелікани в Україні

Як розповів "Телеграфу" Микола Роженко, співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук, рожевий фламінго — для України рідкість, але не для Тузлівських лиманів. Адже саме там у національному парку вже кілька років мешкають ці птахи. Щоправда, через війну процес їх гніздування та розмноження трохи загальмувався.

Фламінго рожеві

Науковець каже, що у Тузлівських лиманах для цього птаха хороші умови. Адже це мілководні лимани з солоною водою. Приліт рожевих фламінго на Одещину — цікаве зоологічне явище.

До того ж й приліт рожевого та кучерявого пеліканів в Україну досить незвичний процес. Адже географічно ці птахи не залітали на територію нашої держави, але років 20 назад це змінилось. Роженко каже, що мешкають пелікани в Україні у дельті Дністра. Прилетіли вони з дельти Дунаю. Наразі їх кількість настільки виросла, що в цьому регіоні рибалки розглядають пеліканів як конкурентів.

Пелікан кучерявий

Пелікан рожевий

"Нічого дивного в рожевих пеліканах і кучерявих немає, вони у нас вже звичайні. Хоча, ще поки знаходяться на сторінках Червоної книги, але я думаю, що вони будуть одні з кандидатів, яких, якщо така ситуація збережеться, стосовно чисельності, я маю на увазі позитивну динаміку, то вони будуть перенесені на зелену сторінку, або будуть виключені як птах, якому нічого не загрожує", — додає експерт.

За його словами, у дельті Дунаю пелікани загніздились в озерах Картал і Катлабуг. Це єдине місце в Україні, де зафіксоване їх гніздування. У дельті Дністра вони не гніздяться. Проте не слід забувати, що ці птахи дуже чутливі до антропогенного фактора. Тому задача Нижньодністровського національного природного парку створити такі умови, щоб вони загніздилися.

"Якщо вони у нас загніздяться, то ми будемо стверджувати, що зі збереженням і охороною природних комплексів у дельті Дністра все гаразд. Поки ми цього стверджувати не можемо", — резюмував Роженко.

