"Их прилет – настоящее чудо". Какие редкие птицы загнездились в Украине

Они очень чувствительны к человеческому воздействию

В Украине уже несколько лет обитают по меньшей мере три вида редких птиц. Среди них розовый фламинго и розовый и кудрявый пеликаны. Они настолько хорошо приспосабливались к местам своего пребывания, что не считаются там редкостью. Но это не значит, что их вид не под угрозой.

Что нужно знать:

Где в Украине можно увидеть розового фламинго и пеликана

Насколько изменилась популяция краснокнижных пеликанов

Где загнездились пеликаны в Украине

Как рассказал "Телеграфу" Николай Роженко, соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук, розовый фламинго — для Украины редкость, но не для Тузловских лиманов. Ведь именно там в национальном парке уже несколько лет живут эти птицы. Правда, из-за войны процесс их гнездования и размножения немного затормозился.

Фламинго розовые

Ученый говорит, что в Тузловских лиманах для этой птицы хорошие условия. Так как это мелководные лиманы с соленой водой. Прилет розовых фламинго на Одесчину – интересное зоологическое явление.

К тому же и прилет розового и кучерявого пеликанов в Украину довольно необычный процесс. Ведь географически эти птицы не залетали на территорию нашего государства, но лет 20 назад это изменилось. Роженко говорит, что живут пеликаны в Украине в дельте Днестра. Прилетели они из дельты Дуная. Сейчас их количество настолько выросло, что в этом регионе рыбаки рассматривают пеликанов как конкурентов.

Пеликан кудрявый

Пеликан розовый

"Ничего удивительного в розовых пеликанах и кучерявых нет, они у нас уже обычные. Хотя, еще пока находятся на страницах Красной книги, но я думаю, что они будут одни из кандидатов, которых, если такая ситуация сохранится, относительно численности, я имею в виду положительную динамику, то они будут перенесены на зеленый, или будут исключены как птица, которой ничего не угрожает", — добавляет эксперт.

По его словам, в дельте Дуная пеликаны загнездились в озерах Картал и Катлабуг. Это единственное место в Украине, где зафиксировано их гнездование. В дельте Днестра они не гнездятся. Однако не следует забывать, что эти птицы очень чувствительны к антропогенному фактору. Поэтому задача Нижнеднестровского национального природного парка создать такие условия, чтобы они гнездились.

"Если они у нас загнездятся, то мы будем утверждать, что с сохранением и охраной природных комплексов в дельте Днестра все хорошо. Пока мы этого утверждать не можем", — резюмировал Роженко.

