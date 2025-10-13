Їх поява віщує морози. Як виглядають пернаті "барометри" України

Науковець Роженко розповів про цікаву здібність птахів

В Україні мешкає чимало унікальних птахів, деяких з них науковці називають "барометрами". Адже ці види можуть передбачити похолодання та прихід північних вітрів.

Що треба знати:

Які птахи можуть попередити про похолодання

Чому пернаті відчувають зміну клімату

Де мешкають ці птахи і коли летять у теплі краї

Як розповів "Телеграфу" Микола Роженко, співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук, до пернатих "барометрів" він відносить щонайменше два види птахів — припутень та перепілка. Адже саме їх поява може свідчити про похолодання.

"Якщо припутень з'явився на дельті Дністра, то 100% за декілька днів буде холодний фронт і у нас похолодає", — каже Роженко.

За його словами, цей факт він перевіряв неодноразово і завжди пернатий "барометр" спрацьовував. Хоча цікаво, що навіть науковці досі не можуть до кінця зрозуміти, як птахи орієнтуються в морі, океані, коли прямують у теплі краї на зимівлю. А переліт припутеня — пошук місця на зимівлю, бо він якимсь чином відчуває, що наближається похолодання.

Припутень

Ще один вид пернатих "барометрів", на думку Роженка, це дикі перепілки. Ці пташки — бездоганний індикатор похолодання. Адже коли вони починають восени свою міграцію, значить дуже скоро подує північний вітер. Він принесе заморозки та похолодання.

Перепілка

Ця пташка відчуває зміну руху повітря не як загрозу, від якої треба тікати, а навпаки. Північний вітер полегшує переліт перепілок, адже дує їм у спину. Таким чином вони витрачають менше енергії і дуже швидко перетинають Чорне море та сідають в Крим, на Кримський півострів і там зимують.

Де та коли можна побачити пернаті "барометри"

Перепілка — гніздовий птах, який мешкає переважно у степовій зоні. Вдень вона зазвичай ховається у траві, а коли сутеніє починає переліт. Летять перепілки досить низько, тому їх можна легко побачити.

Перепілка летить

Припутень або вяхир — це птах лісових масивів, який зовні сильно схожий на голуба. Його переліт відбувається вдень. Розрізнити припутеня в небі допоможе його біла смужка на крилах.

Припутень летить

Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісного зникаючого птаха побачили в небі над Україною. Він може повністю ковтнути змію.