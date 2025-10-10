Рідкісного зникаючого птаха побачили в небі над Україною: він може повністю ковтнути змію (фото)

Червонокнижний хижак, який літав у небі над Острогом, полює переважно на змій

В одному місті Рівненської області зафіксували незвичайну подію. Там літав рідкісний птах — змієїд блакитноногий, популяція якого стрімко скорочується в Україні.

Фотографка Станіслава Ро помітила та сфотографувала цього птаха у місті Острог. Хижак занесений до Червоної книги України, дізнався "Телеграф".

Для довідки

Змієїд блакитноногий — один із небагатьох представників роду яструбових в Україні. Поширений у Південній Євразії та Північній Африці, зимує в південній частині свого ареалу; восени відлітає на південь. В Україні цей птах гніздиться переважно на Поліссі, в лісостеповій зоні, а також трапляється в Карпатах і горах Криму.

Який вигляд має птах

Живиться переважно зміями — вужами й гадюками, рідше ящірками і жабами. Вражає здатністю ковтати змій цілими, навіть якщо вони досить великі. Зазвичай пара птахів виводить лише одного пташеня за сезон.

