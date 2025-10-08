Підлягає особливій охороні: на Тернопільщині помітили дуже рідкісних птахів (фото)

В Україні, як відомо, гніздиться лише тисяча пар

На Тернопільщині помітили лелеку чорного. Цей птах занесений до Червоної книги України.

Лелек чорних зафіксували на території природного заповідника Медобори у Тернопільській області. Птахів виявили біля однієї з водойм, повідомили у дирекції природоохоронної організації.

Зазначається, що орнітологу заповідника Арсену Капустинському вдалося поспостерігати за лелеками. Також він оприлюднив декілька світлин з птахами під час польоту і відпочинку.

Група з трьох лелек чорних

Лелекі у небі

Лелеки чорні у небі

Лелека чорний. Чим він відрізняється від білого

Лелека чорний (Ciconia nigra L.), занесений до Червоної книги України як рідкісний птах. Також він захищений Бернською та Боннської конвенціями, угодою про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA, конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення та перебуває у Переліку видів фауни Європи, що підлягають особливій охороні (SPEC).

Лелека чорний дещо менший від білого. Оперення у дорослого птаха переважно чорне, з зеленим і пурпуровим металічним полиском. Білого кольору у птаха груди, черево, частина пер споду крил і підхвістя.

На відміну від білого лелеки (Ciconia ciconia), чорний вид намагається уникати людей, тому їх побачити можна рідко. Оселяються моногамні птахи окремими парами в глухих лісах поблизу водойм і боліт в малодоступних ділянках переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні.

У період міграцій може зустрітися на луках, пасовищах та полях поряд з водоймами.

Живиться лелека чорний рибою, земноводними, водяними комахами, може вполювати плазунів і мишоподібних гризунів.

У світі, як зазначається, налічується усього близько 20 тисяч гніздових пар чорного лелеки. В Україні ж гніздиться близько однієї тисячі пар.

У квітні 2024 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 грн з зображенням лелеки чорного, як своєрідний символ відродження життя в Чорнобильській зоні, де були помічені ці птахи.

Реверс монети "Лелека чорний" серії "Чорнобиль. Відродження"

Аверс монети "Лелека чорний" серії "Чорнобиль. Відродження"

