Підлягає особливій охороні: на Тернопільщині помітили дуже рідкісних птахів (фото)

Олексій Руденко
Лелека чорний Новина оновлена 08 жовтня 2025, 17:11
Лелека чорний. Фото Колаж "Телеграфу"

В Україні, як відомо, гніздиться лише тисяча пар

На Тернопільщині помітили лелеку чорного. Цей птах занесений до Червоної книги України.

Лелек чорних зафіксували на території природного заповідника Медобори у Тернопільській області. Птахів виявили біля однієї з водойм, повідомили у дирекції природоохоронної організації.

Зазначається, що орнітологу заповідника Арсену Капустинському вдалося поспостерігати за лелеками. Також він оприлюднив декілька світлин з птахами під час польоту і відпочинку.

Лелеки чорні - міграція
Група з трьох лелек чорних
лелека чорний - вирій
Лелекі у небі
лелека чорний - міграція
Лелеки чорні у небі

Лелека чорний (Ciconia nigra L.), занесений до Червоної книги України як рідкісний птах. Також він захищений Бернською та Боннської конвенціями, угодою про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA, конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення та перебуває у Переліку видів фауни Європи, що підлягають особливій охороні (SPEC).

Лелека чорний дещо менший від білого. Оперення у дорослого птаха переважно чорне, з зеленим і пурпуровим металічним полиском. Білого кольору у птаха груди, черево, частина пер споду крил і підхвістя.

На відміну від білого лелеки (Ciconia ciconia), чорний вид намагається уникати людей, тому їх побачити можна рідко. Оселяються моногамні птахи окремими парами в глухих лісах поблизу водойм і боліт в малодоступних ділянках переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні.

У період міграцій може зустрітися на луках, пасовищах та полях поряд з водоймами.

Живиться лелека чорний рибою, земноводними, водяними комахами, може вполювати плазунів і мишоподібних гризунів.

У світі, як зазначається, налічується усього близько 20 тисяч гніздових пар чорного лелеки. В Україні ж гніздиться близько однієї тисячі пар.

У квітні 2024 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 грн з зображенням лелеки чорного, як своєрідний символ відродження життя в Чорнобильській зоні, де були помічені ці птахи.

Монета лелека чорний 5 грн реверс
Реверс монети "Лелека чорний" серії "Чорнобиль. Відродження"
Монета лелека чорний 5 грн аверс
Аверс монети "Лелека чорний" серії "Чорнобиль. Відродження"

"Телеграф" писав, що лелеку, залежно від регіону, називають по різному. Деякі назви звучать дуже дивно.

