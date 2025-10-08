"Мяу" замість "кар": як птахи створюють власні "ремікси" з чужих звуків

Деякі пернаті своїми піснями наслідують інші види

Уміння папуг імітувати людську мову вже давно нікого не дивує. Але виявляється, не лише ці яскраві птахи здатні копіювати звуки навколишнього світу.

Дослідники фіксують подібну поведінку у ворон та інших видів пернатих. Деякі з них не просто повторюють почуте, а й використовують імітовані звуки у власному "спілкуванні", розповів "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин.

Що потрібно знати

Не лише папуги здатні імітувати людську мову

Деякі птахи імітують звуки для досягнення своєї мети

Птахи можуть створюючи власні варіації пісень, але мають зберігати впізнавані мотиви

Скажімо, мартини навчились видавати звуки, схоже на нявкання котів. Таким чином вони намагаються випрошувати рибу у рибалок.

За його словами насправді досить багато птахів, навіть звичайний шпак, можуть копіювати почути звуки або вставляти кусочки з пісень інших. В його репертуарі, зазначив знавець, можуть бути які завгодно звуки, які він колись почув. Подібні здібності мають синиці, розповів орнітолог. Окрім того, багато птахів можуть брати частинки пісень інших видів, та компонувати, "міксувати" зі своєю.

Ці особливості можуть залежати від індивідуальних умов конкретного птаха, пояснив Василь Костюшин. Скажімо, пташеня одного виду, перебуваючи у своєму гнізді, чуло, як співає чужий птах, іншого виду. Запам'ятавши цей мотив, пташеня, коли виросло, інтегрує його у свою власну пісню.

Утім, зауважує експерт, птахам важливо не дуже захоплюватися іншими "культурами", й пісня все одно має бути більш-менш "стандартною". Це потрібно для того, аби самка горобця, наприклад, змогла зрозуміти, що перед нею не папуга. Тобто, наголосив він, має існувати гнучкість у поєднанні з традиціями.

Хоча відомо, що у птахів є різні підвиди, які можуть відрізнятися від регіону до регіону. Можливо, зауважив Василь Костюшин, у однакових з виду зябликів пісні можуть відрізнятися, залежно від місць проживання.

