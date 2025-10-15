Коли обвалиться економіка Росії: Южаніна пояснила, чому Путін досі має ресурси на війни

Росіяни так ненавидять українців, що заради війни готові терпіти власні злидні

Російська економіка не зупинилась. Країна-агресор ще має запас міцності, аби продовжувати війну з Україною.

Ані країни Євросоюзу, ані навіть Україна не можуть стовідсотково відмовитися від співпраці з РФ. Про це "Телеграфу" розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повне інтерв'ю з якою вийде 16 жовтня.

Що треба знати

Російська економіка має запас міцності

Частина доходів РФ отримує через "тіньовий флот"

Україна опосередковано купує російські нафтопродукти

Вона пояснила, що Росія отримує гроші, експортуючи нафту завдяки "тіньовому флоту", яку потім у третіх чи навіть четвертих країн купує Україна у вигляді нафтопродуктів.

"Ну а як же ми без пального? Без пального й армія зупиниться", — зазначає вона.

Росіяни, окрім мешканців великих міст, не бачили "нормального життя", тому їм підходять будь-які умови, каже Ніна Южаніна.

Їм навіть підійде, якщо вони залишаться взагалі без нічого.

"Просто ненависть до України й українців у них величезна", — пояснила народний депутат.

Тобто, на її думку, очільника Кремля Володимира Путіна не турбуватиме власний народ, щоб він звернув увагу на економічний стан росіян та зупинив війну

"Так, дуже хотілося б, щоб швидше ослабла економіка РФ, але у них все одно є ріст ВВП. Хай на невеликі відсотки, але він є", — констатує Ніна Южаніна.

Російська економіка наразі не зупинилась. Вона падає, але лише у порівнянні зі сподіваннями Кремля, зауважила вона.

