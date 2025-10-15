Укр

Когда рухнет экономика России: Южанина объяснила, почему у Путина до сих пор есть ресурсы для войны

Россияне так ненавидят украинцев, что ради войны готовы терпеть собственную нищету

Российская экономика не остановилась. У страны-агрессора еще есть запас прочности, чтобы продолжать войну с Украиной.

Ни страны Евросоюза, ни даже Украина не могут полностью отказаться от сотрудничества с РФ. Об этом "Телеграфу" рассказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, полное интервью с которой выйдет 16 октября.

Что нужно знать

  • Российская экономика имеет запас прочности
  • Часть доходов РФ получает через "теневой флот"
  • Украина косвенно покупает российские нефтепродукты

Она объяснила, что Россия получает деньги, экспортируя нефть благодаря "теневому флоту", которую затем у третьих или даже четвертых стран покупает Украина в виде нефтепродуктов.

"Ну, а как же мы без горючего? Без горючего и армия остановится", — отмечает она.

Россияне, кроме жителей больших городов, не видели "нормальной жизни", поэтому им подходят любые условия, говорит Нина Южанина.

Им даже подойдет, если они останутся вообще без ничего.

"Просто ненависть к Украине и украинцам у них огромная", — объяснила народный депутат.

То есть, по ее мнению, главу Кремля Владимира Путина не будет беспокоить собственный народ, чтобы он обратил внимание на экономическое состояние россиян и остановил войну.

"Да, очень хотелось бы, чтобы скорее ослабла экономика РФ, но у них все равно есть рост ВВП. Пусть на небольшие проценты, но он есть", — констатирует Нина Южанина.

Российская экономика пока не остановилась. Она падает, но только по сравнению с чаяниями Кремля, заметила она.

