Когда рухнет экономика России: Южанина объяснила, почему у Путина до сих пор есть ресурсы для войны

Россияне так ненавидят украинцев, что ради войны готовы терпеть собственную нищету

Российская экономика не остановилась. У страны-агрессора еще есть запас прочности, чтобы продолжать войну с Украиной.

Ни страны Евросоюза, ни даже Украина не могут полностью отказаться от сотрудничества с РФ. Об этом "Телеграфу" рассказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, полное интервью с которой выйдет 16 октября.

Что нужно знать

Российская экономика имеет запас прочности

Часть доходов РФ получает через "теневой флот"

Украина косвенно покупает российские нефтепродукты

Она объяснила, что Россия получает деньги, экспортируя нефть благодаря "теневому флоту", которую затем у третьих или даже четвертых стран покупает Украина в виде нефтепродуктов.

"Ну, а как же мы без горючего? Без горючего и армия остановится", — отмечает она.

Россияне, кроме жителей больших городов, не видели "нормальной жизни", поэтому им подходят любые условия, говорит Нина Южанина.

Им даже подойдет, если они останутся вообще без ничего.

"Просто ненависть к Украине и украинцам у них огромная", — объяснила народный депутат.

То есть, по ее мнению, главу Кремля Владимира Путина не будет беспокоить собственный народ, чтобы он обратил внимание на экономическое состояние россиян и остановил войну.

"Да, очень хотелось бы, чтобы скорее ослабла экономика РФ, но у них все равно есть рост ВВП. Пусть на небольшие проценты, но он есть", — констатирует Нина Южанина.

Российская экономика пока не остановилась. Она падает, но только по сравнению с чаяниями Кремля, заметила она.

Напомним, Нина Южанина рассказала "Телеграфу", что не так в законе о налогах с продаж на OLX.