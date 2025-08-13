Допомагає не лише нафта: у розвідці розповіли, чому Росія ще може вести війну

Москва має доступ до величезних запасів ресурсів, але їй допомагає не тільки це

Росія може продовжувати війну проти України не лише завдяки своїм запасам нафти та газу. Певною мірою грає роль і специфіка російського населення.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, основна причина все ж таки криється в природних ресурсах, і тут йдеться не тільки про енергоносії.

Але також є ще дві причини і перша з них – це вплив пропаганди та каральної машини, яка зараз жорсткіша, ніж навіть за часів СРСР. За словами Скібіцького, зараз там не можна взагалі нічого зробити.

Третьою причиною є специфіка самих росіян.

Вони готові, як кажуть, лаптями сьорбати щі – зате "цар хороший і ми переможемо ворогів". Ворогів пропаганда намалювала дуже просто – це Захід, це Україна. Ось воно все об'єднує це суспільство. На жаль Вадим Скибіцький

Заступник начальника ГУР додав, що змінити ситуацію можуть або час, або "чорний лебідь", який також періодично прилітає до Росії.

Як повідомлялося раніше, Скібіцький говорив, що російські витрати на війну надто високі, а тому для Кремля важливо закінчити війну в короткий термін. В офіційних російських документах йшлося про те, що "українське питання має бути вирішене до 2026 року" і зараз є ознаки того, що росіяни намагаються вкластися в цей план.