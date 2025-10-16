Народилася в Росії, але стала світською левицею в Україні: куди пропала Вольнова і що говорить про війну (фото)

Вольнова рідко зараз з’являється на публічних заходах

Українська телеведуча Світлана Вольнова, як і "Дівчина Блонда", працювала на телеканалі "М1" та запам’яталася скандальною передачею "Вольності Вольнової". Але у шоубізнесі вона більше була відома як світська левиця.

Що відомо?

Світлана Вольнова народилася в Росії, але переїхала в Україну разом із чоловіком, де збудувала успішну кар’єру на телебаченні

Телеведуча зустріла повномасштабну війну у Києві та відмовилася виїжджати за кордон. Вона почала вчити українську мову та організовувати різноманітні заходи

Світлана Вольнова — що про неї відомо

Телеведуча Світлана Вольнова (справжнє ім’я Світлана Короткова) народилася 22 грудня 1969 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург). У 24 роки переїхала до Києва за чоловіком, який був військовим. У 1990-х роках розпочала кар’єру моделі, а потім стала телеведучою та актрисою.

Світлана Вольнова працювала на "М1"

У 2006-2008 роках Вольнова вела авторську програму "Вольності Вольнової" на каналі "М1", де брала інтерв’ю у зірок шоубізнесу. Її прямолінійний стиль спілкування та зухвалі питання викликали як захоплення, так і скандали. Програма принесла їй популярність, але також призвела до конфліктів з артистами. Так вона сильно посварилася з Кузьмою, коли він відмовився від участі в ефірі, а також з Наталією Могилевською, яка пішла з інтерв’ю після того, як Вольнова відмовилася надати їй запитання заздалегідь. Про це телеведуча розповіла в інтерв’ю Obozrevatel. Згодом Вольнова помирилася з артистами.

Світлана Вольнова вела передачу "Вольності Вольнової"

Телеведуча також працювала продюсером та директором Східного регіону компанії "The Mapping Alliance", а також продюсером агентства "Studio imPossible". У 2013 році Вольнова вела програму "Нехай вам буде все одно" на "Першому національному телеканалі".

Світлана Вольнова народилася у Росії, Фото: viva.ua

В українському шоубізнесі Вольнова набула статусу світської левиці, часто з’являючись на світських заходах і в колі відомих особистостей. За її словами, поняття "світська левиця" пов’язане з Періс Хілтон.

Якось я працювала на одному заході і наші організатори трохи схибили: замість мене вони поставили фото Періс Хілтон і написали Світлана Вольнова. Це було модно на той час Світлана Вольнова

Світлана Вольнова рідко з’являється на світських заходах

Де зараз Світлана Вольнова і що говорить про війну

Світлана Вольнова зустріла початок повномасштабної війни у своїй квартирі на Майдані Незалежності у Києві. Попри обстріли та нестабільну обстановку, вона вирішила залишитися в країні, вважаючи, що її місце тут, а не за кордоном. В інтерв’ю 2023 року вона зазначила:

Я думаю, що тут я буду потрібнішою та кориснішою, ніж за кордоном. У мене тут все, я не хочу від цього від’єднуватись Світлана Вольнова

Світлана Вольнова залишилася у Києві після початку війни

Але доньку Аню телеведуча відправила до США, де дівчина розпочала кар’єру у модельному бізнесі, потім вийшла заміж за американця. В Америці Аня також допомагає матері розвивати власний бренд одягу.

В останні роки Вольнова зосередилася на духовних практиках та допомозі жінкам у кризових ситуаціях. Вона також продовжує працювати як коуч та бере участь у зйомках на українському телебаченні, торік знялася у реаліті "Оселя". Світлана після початку війни почала активно вивчати українську мову, але на світських заходах з’являється рідко.

Світлана Вольнова підтримує Україну

У Санкт-Петербурзі у Вольновій залишилася двоюрідна сестра, з якою телеведуча підтримує зв’язок. Її сестра засуджує війну, хоча спочатку вірила російській пропаганді.

Пам’ятаю, зателефонувала, я розповіла, що місто бомбять, а вона: "Це ж ваші". Я була в шоці: "Лена, ти в своєму розумі?" Дуже серйозно з нею поговорила, вона мене зрозуміла. Ми продовжуємо залишатися на зв’язку, коріння роду – це важливо Світлана Вольнова

Вольнова зазначила, що востаннє в Росії була у 2017 році на похороні батька, бо не могла не поїхати. Але після цього не приїжджала, бо після 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, в Росії не було чого робити.

Світлана Вольнова після 2017 року не приїжджала у Росію

