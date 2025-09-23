Рус

Записував звернення до Путіна, але збирав гроші українським дітям: що каже про війну екстренер "Ліги сміху" Лірник

Наталія Дума
Антон Лірник був зіркою як у Росії, так і в Україні

Антон Лірник — колись один із найвідоміших українських гумористів, який свого часу був тренером "Ліги сміху". До початку повномасштабного вторгнення він працював на дві країни — Україну та Росію, на відміну від Бориса Барського, але тепер його визнано іноагентом у країні-агресорці.

І хоч зараз репостить збори на підтримку українських дітей, він мешкає комік за кордоном. "Телеграф" з нагоди дня народження Антона Лірника вирішив з’ясувати, чим зараз займається гуморист і де він перебуває.

Що відомо про Атона Лірника

Родом Антон Лірник із Кропивницького. У студентські роки він брав участь у КВК, а згодом переїхав до Києва, де писав сценарії, а також працював на радіо. Популярним він став, коли разом із Андрієм Молочним створив "Дует імені Чехова", і виступав у складі російського Comedy Club, а також в Україні.

Майже всю свою кар’єру Лірник працював на дві країни — був автором сценаріїв і зіркою ТБ як у Росії, так і в Україні. До слова, у російських проєктах він продовжував зніматися і після 2014 року. У 2015 році Антон став тренером "Ліги сміху", після чого здобув ще більшу популярність в Україні.

Що казав про війну Антон Лірник

Коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, Лірник перебував у Москві і виклав допис у соцмережі з підписом "ні війні". За словами коміка, після цього до нього прийшов ФСБ-шник і дав зрозуміти, що такі пости викладати не можна. Проте відразу він не зміг покинути РФ, через "медичні" причини. Згодом все ж Лірник переїхав до Туреччини.

У перші дні повномасштабного вторгнення Лірник записав відеозвернення до Путіна, у якому просив диктатора зробити "зелений коридор" у Волновасі, щоб вивести цивільних людей. Однак, за словами Антона, українці сприйняли це як зраду.

Проте відомо, що Лірник збирав гроші для українських дітей-сиріт, яких привозять до Туреччини для реабілітації та відпочинку. Нещодавно він став "іноземним агентом" у Росії, і відреагував на це з гумором, опублікувавши фото з українським паспортом.

#Війна в Україні #Антон Лірник #Ліга сміху