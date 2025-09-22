Відмовився від співпраці з росіянами: де зараз і що каже про війну зірка "Маски-шоу" Барський

Зараз Барський продовжує мешкати в Одесі

Борис Барський — відомий український гуморист, актор комедійної трупи "Маски", якому сьогодні виповнюється 66 років. Комік допомагає українським військовим, на відміну від його ексколеги та уродженки Ялти Евеліни Бльоданс.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність гумориста, чим запам'ятався публіці, а також як живе зараз.

Що відомо про Бориса Барського

Майбутній гуморист народився 1959 року в Одесі. У шкільні роки він проявляв здібності до точних наук. Барський навчався на факультеті ядерної енергетики Одеського політехнічного інституту. Після закінчення вишу він упродовж 3 років працював у Центрі стандартизації та метрології.

Окрім цього, Борис опановував спеціальність "режисура естрадних і масових вистав" у ГІТІСі. Ще під час навчання він почав відвідувати студію пантоміми. Згодом Борис почав їздити з гастролями.

Борис Барський в молодості, фото Енциклопедія Сучасної України

У 1984 році Барський став актором комедійної трупи "Маски". Колектив став широко популярним в Україні, тож вони почали зніматися у комедійному серіалі. Це була робота без слів, лише з використанням пантоміми. Борис взяв участь у 80 епізодах "Шоу масок" і був одним із головних акторів.

Наша комік-трупа висміювала пороки радянської системи. І вийшло так, що розпад СРСР водночас став нашим творчим проривом. Ми — молоді та сміливі. Цензура як така зникла. Перед нами відкрився горизонт можливостей. От ми й каламбурили, як могли. Людям це було до вподоби, а нам працювалося в радість. Так би мовити, відповідали вимогам і телевізійному формату того часу. Борис Барський

Борис Барський в "Маски-шоу", скриншот "Штуки-дрюки"

Борис грав у театральних виставах "Ромео і Джульєтта", "Отелло", "Нічна симфонія". Також актор брав участь у телевізійних програмах "Зоряний дует", "Ігри патріотів", "Танці з зірками".

Паралельно Борис знімався у кіно ще з 80-х. Він зіграв у стрічках "Особисте життя офіційних людей", "Великі дівчата", "Заповіт принцеси", "Як козаки…", "Берлінський смажений заєць", "Підкидьок Одеси".

Барський у фільмі "Заповіт принцеси", фото "Кіноріум"

У 2018 році Борис виконав головну роль у комедії Георгія Делієва "Одеський підкидьок". Він перевтілився в одеського художника Пінхуса, котрий мріє про онуків.

Особисте життя

З 1980 року Барський перебуває у шлюбі з дружиною Наталією. Вони познайомилися у студії пантоміми. Невдовзі Наталія стала художником з костюмів Барського. У них народилося двоє дітей — Анастасія та Костянтин.

Барський з дружиною Наталею, фото з мережі

У 2010 році Костянтин помер від складної хвороби. Йому було лише 25 років.

Це неможливо пережити. Ти із цим живеш. Коли кажуть, що час лікує, але нічого не лікує. Це назавжди залишається в тобі, ти цього позбутися не зможеш. І я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які боронять Україну, які гинуть, які приходять інвалідами. У яких у голові змінюється просто все. Із цим доводиться жити. Борис Барський

Де зараз і що каже про війну Борис Барський

Актор засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він зазначив в програмі "Говорить Суханов", що йому було складно сприйняти те, що відбувається.

Спочатку я мав стан навіть не шоку, а ніби мене закинули на зйомки якогось фільму, трилера. Сценарій прочитати не дали й не спитали, чи хочеш ти в ньому брати участь чи ні. Було незрозуміло, як це взагалі могло статися між уже колишніми братніми країнами. Я просто не розумів, що відбувається, я думав, що це якийсь сон. Коли їх погнали від Києва, я був певен, що ми дуже швидко впораємось. Після нашої перемоги вся Одеса чи навіть увесь світ має станцювати гопак. Борис Барський

Барський у 2022 році, фото armyinform.com.ua

Також у квітні 2022 року Барський став дідусем — донька Анастасія народила дитину. Тоді вона перебувала у Болгарії, але згодом повернулась до рідної Одеси. Онучку назвали Валечка. Гуморист розповідав, що Анастасія працює у сфері програмування.

Актор має родичів у Росії, з якими він продовжує спілкуватися. Борис переконаний, що вони засуджують війну, однак під час спілкування оминають цю тему. Про це він говорив в інтерв'ю OBOZ.UA.

У мене, як і в більшості українців, є в РФ родичі. Ми продовжуємо спілкуватися, вітати одне одного з якимись святами, але про війну намагаємось не говорити. Я знаю їхню позицію, не сумніваюся в них, але ми це не обговорюємо. Росія – це поліцейська держава. Борис Барський

Барський у 2025 році, фото з його фейсбук-сторінки

Водночас Барський продовжує спілкуватися російською мовою, у тому числі у публічному просторі. Він вважає, що мову не можна нав'язати, а також важливі насамперед вчинки людини.

Потрібно судити людину за вчинками. А не по тому, якою мовою вона говорить. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав’язувати. Це щиро і від душі має бути. У 2004-му я ходив на мітинги й захоплювався цією мовою. Ніхто не нав’язував мені її. Це не мова Путіна. Я спілкуюся дуже багато з журналістами, з Естонії, Данії, Голландії, Франції телефонують. Я спілкуюся з ними російською. Борис Барський

Натомість свою колишню колегу по "Маски шоу" Евеліну Бльоданс актор не розуміє. Вона підтримує війну Росії проти України.

Чому підтримала російську агресію? Це у неї потрібно питати. Що я можу сказати про її ура-патріотизм? Вона повністю відповідає своєму прізвищу — от і все. Борис Барський

Бльоданс в "Маски-шоу", прев'ю з її ютуб-каналу

Зараз Борис продовжує грати у театрі "Маски" в Одесі. Зокрема, він виконує одну з головних ролей у виставі "Єврей та Еврідіка". На своїй сторінці в інстаграмі Барський часто поширює кумедні ролики та різні жарти.

Барський у театрі, фото з його фейсбук-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник актор "Маски-шоу" Володимир Комаров. Тепер він заробляє незвичною справою.