Родилась в России, но стала светской львицей в Украине: куда пропала Вольнова и что говорит о войне (фото)

Вольнова редко сейчас появляется на публичных мероприятиях

Украинская телеведущая Светлана Вольнова, как и "Девушка Блонда", работала на телеканале "М1" и запомнилась скандальной передачей "Вольности Вольновой". Но в шоу-бизнесе она больше была известна как светская львица.

Что известно?

Светлана Вольнова родилась в России, но переехала в Украину вместе с мужем, где построила успешную карьеру на телевиденье

Телеведущая встретила полномасштабную войну в Киеве и отказалась выезжать за границу. Она стала учить украинский язык и организовывать различные мероприятия

Светлана Вольнова — что о ней известно

Телеведущая Светлана Вольнова (настоящее имя — Светлана Короткова) родилась 22 декабря 1969 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 24 года переехала в Киев вслед за мужем, который был военным. В 1990-х годах начала карьеру модели, а затем стала телеведущей и актрисой.

Светлана Вольнова работала на "М1"

В 2006–2008 годах Вольнова вела авторскую программу "Вольности Вольновой" на канале "М1", где брала интервью у звезд шоу-бизнеса. Ее прямолинейный стиль общения и дерзкие вопросы вызывали как восхищение, так и скандалы. Программа принесла ей популярность, но также привела к конфликтам с артистами. Так, она сильно поругалась с Кузьмой, когда он отказался от участия в эфире, а также с Натальей Могилевской, которая ушла с интервью после того, как Вольнова отказалась предоставить ей вопросы заранее. Об этом телеведущая рассказала в интервью Obozrevatel. Позже Вольнова помирилась с артистами.

Светлана Вольнова вела передачу "Вольности Вольновой"

Телеведущая также работала продюсером и директором Східного Регіону компании "The Mapping Alliance", а также продюсером агентства"Studio imPossible". В 2013 году Вольнова вела программу "Нехай вам буде всеодно" на "Первом национальном телеканале.

Светлана Вольнова родилась в России, Фото: viva.ua

В украинском шоу-бизнесе Вольнова приобрела статус светской львицы, часто появляясь на светских мероприятиях и в обществе известных личностей. По ее словам, понятие "светская львица" связано с Пэрис Хилтон.

Однажды я работала на одном мероприятии и наши организаторы немного оплошались: вместо меня они поставили фото Пэрис Хилтон и написали Светлана Вольнова. Это было модно в то время Светлана Вольнова

Светлана Вольнова редко появляется на светских мероприятиях

Где сейчас Светлана Вольнова и что говорит о войне

Светлана Вольнова встретила начало полномасштабной войны в своей квартире на Майдане Независимости в Киеве. Несмотря на обстрелы и нестабильную обстановку, она приняла решение остаться в стране, считая, что ее место здесь, а не за границей. В интервью 2023 года она отметила:

Я думаю, что здесь я буду более нужной и полезной, чем за границей. У меня здесь всё, я не хочу от этого отсоединяться Светлана Вольнова

Светлана Вольнова осталась в Киеве после начала войны

Но дочь Аню телеведущая отправила в США, где девушка начала карьеру в модельном бизнесе, затем вышла замуж за американца. В Америке Аня также помогает матери развивать собственный бренд одежды.

В последние годы Вольнова сосредоточилась на духовных практиках и помощи женщинам в кризисных ситуациях. Она также продолжает работать как коуч и участвует в съемках на украинском телевидении, в прошлом году снялась в реалити "Оселя". Светлана после начала войны начала активно учить украинский язык, но на светских мероприятиях появляется редко.

Светлана Вольнова поддерживает Украину

В Санкт-Петербурге у Вольновой осталась двоюродная сестра, с которой телеведущая поддерживает связь. Ее сестра осуждает войну, хотя по началу верила российской пропаганде.

Помню, позвонила, я рассказала, что город бомбят, а она: "Это же ваши". Я была в шоке: "Лена, ты в своем уме?" Очень серьезно с ней поговорила, она меня поняла. Мы продолжаем оставаться на связи, корни рода – это важно Светлана Вольнова

Вольнова отметила, что последний раз в России была в 2017 году на похоронах отца, потому что не могла не поехать. Но после этого не приезжала, что после 2014 года, когда началась война на Донбассе, в России было нечего делать.

Светлана Вольнова после 2017 года не приезжала в Россию

